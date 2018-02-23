ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздничные салюты отгремели в областных центрах и Минске в честь 100-летия ВС Беларуси

23.02.2018 21:37 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Праздничные салюты отгремели в областных центрах и Минске в честь 100-летия ВС Беларуси

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные салюты отгремели во всех областных центрах и Минске в честь 100-летия Вооруженных Сил Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ровно в 21.00 ночное небо над Минском, Витебском, Брестом, Гродно, Гомелем и Могилевом озарили всполохи праздничных салютов.

Торжественные марши, выставки военной техники, открытие новых экспозиций, поздравления ветеранов, митинги и возложения цветов и венков к монументам, концерты - программа праздничных мероприятий накануне и непосредственно в День защитников Отечества пестрела разнообразием.

Празднование продолжится и в выходные. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском при поддержке Минобороны пройдут масштабные военно-исторические реконструкции с участием боевой техники времен войны, показательные выступления ВС, концерт. В Гродно планируется большой парад, в котором впервые примет участие авиация.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 155
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные салюты отгремели во всех областных центрах и Минске в честь 100-летия Вооруженных Сил Беларуси, сообщает БЕЛТА. Ровно в 21.00...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 февраля из-за сильных морозов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика