Почему при переводе в другую поликлинику у минчан требуют лишние документы

Чтобы минчанам закрепиться в другой поликлинике, согласно инструкции, нужно написать заявление и предоставить паспорт. Но часто у людей требуют и другие документы, которые не указаны в нормативных актах. Во время прямой линии мы спросили у председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергея Малышко, почему так происходит.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане закреплены за поликлиникой по ближайшему адресу от места регистрации. Но по закону «О здравоохранении», пациенты имеют право на выбор лечащего врача и организации здравоохранения. Чтобы это сделать, согласно инструкции о порядке оказания медицинской помощи, для перевода в другое учреждение нужно написать заявление в своей поликлинике и предоставить паспорт. По нормативным актам, больше никаких документов требовать не должны.

Но на практике все иногда оказывается иначе. Например, если вы живете с сожителем — могут попросить его заявление и паспорт; если у супруга — копию страницы паспорта с регистрацией; если снимаете жилье — договор аренды.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко поясняет, что некоторые люди злоупотребляют своим правом и переводятся из одной поликлиники в другую слишком часто. Поэтому в учреждениях просят принести ряд сопроводительных документов, которые доказывали бы реальное место жительства (не регистрации в паспорте), по которому человеку удобно обслуживаться.

— Но человек может обратиться в администрацию учреждения только с заявлением и паспортом. В случае возникновения конфликтных ситуаций ему нужно обратиться в комитет по здравоохранению.