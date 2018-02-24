Доброе утро!

Прошедшей ночью и утром 24 февраля в Витебской и местами Минской областях были морозы до минус 25−29 градусов . Представляете? Объявили оранжевый уровень опасности! А в пятницу был установлен новый температурный рекорд зимы: ночью в Докшицах столбик термометра опустился до отметки в минус 28,9 градуса . Берегите себя!





ВАЖНОЕ

Вчера мы потеряли свои последние шансы на еще одну медаль Олимпиады: белорусские биатлонисты заняли восьмое место в эстафете — но, знаете, для них это очень круто ! Настоящую сенсацию на играх сотворила и сборная Германии по хоккею: после победы над Швецией в четвертьфинале они выиграли у Канады и вышли в финал . Итак, в поединке за бронзу Канада встретится с Чехией. А в финале турнира 25 февраля Германия сыграет с «Олимпийскими атлетами из России» . SPORT.TUT.BY проведет онлайн этого матча.

Помните введенный позавчера запрет на поставки нашей «молочки» в Россию? Вчера ЕЭК охладила пыл Москвы : «у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны… запрет не вводить «до урегулирования ситуации». Между прочим, именно «молочка» сыры, творог, сухое молоко и сливочное масло — традиционно составляет топ-3 белорусского экспорта. Минск заработал на поставках еды и что рискует потерять">Вот здесь мы прикинули, сколько Минск заработал на поставках еды и что рискует потерять.

Кстати, как вчера отметили День защитника отечества и столетие белорусское армии? Если вы еще не все о ней знаете, то вот здесь можно посмотреть, что такое белорусская армия сегодня и каким вооружением она располагает , и почитать Равкова о том, когда она станет контрактной (и станет ли вообще).

Зарплаты белорусов в январе заметно упали после декабрьского скачка. А президент предупреждал ! Дальше у Лукашенко на повестке дня — разобраться со следующей избирательной кампанией в Беларуси: Ермошина рассказала, когда согласует с ним этот вопрос .

Вчера суд вынес приговор подростку из Слонима , который убил своих бабушку и дедушку. Защита уже собралась его обжаловать.

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Пообщались с мамами наших биатлонисток-чемпионок. Знаете, как самые близкие люди болели за наших во время эстафеты в Сенно, Чаусах, Петербурге и Минске?! «Отпросилась домой. Бежала по улицам поселка, вся красная, голова разболелась — так волновалась. И продолжала следить на мобильном за соревнованиями. И смотрю, что Дашка уже на финише. Я как раскричалась — прямо посреди улицы! Мужу стала звонить: «Все! У нас золото! Золото!».





Перед Днем защитника Отечества мы побывали в 5-й отдельной бригаде специального назначения и теперь можем рассказать вам, как живут люди-призраки — войсковая разведка . «Специфика нашей работы в том, чтобы работать в тылу противника максимально незаметно… Если разведчик вступил в рукопашную схватку, то боевая задача не выполнена».

У Шабанов давно сложилась репутация самого депрессивного района Минска. Но местные жители говорят, что образ, нарисованный теми, кто в микрорайоне редко бывает, давно поменялся. Что там происходит и как он выглядит с высоты — в нашем видео .

Выяснилось, что в российском сериале «Остров», который в Беларуси транслировал телеканал TNT, в одной из серий зрители не увидели две сцены с участием актера, который играл роль Александра Лукашенко. Так себе, надо сказать, играл, но мы все равно решили спросить, зачем вырезали .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Еще мы вчера вспомнили, какие квартиры и участки раньше давали спортсменам за победу на Олимпиадах — и попытались узнать, что «светит» нынешним чемпионкам .





23 февраля в Беларусь приезжал Леонид Барац — участник «Квартета И». Широкой аудитории квартет известен по фильмам «День выборов», «День радио» и «О чем говорят мужчины». В Минске Барац как раз презентовал продолжение последней картины. Поговорили с ним о том, должна ли быть цензура в кино и везет ли Леониду в минских казино — а еще советует, что бы смешного посмотреть .

Еще пообщались с издателем Игорем Логвиновым, который перевел цикл Алексиевич «Голоса Утопии» на белорусский , и поговорил о том, какими получились книги нобелевского лауреата по литературе без цензорских правок .

Познакомились с очень интересным человеком — шашистом в инвалидной коляске. Василий Гришко очень хочет съездить на чемпионат мира и Европы по шашкам среди людей с ограниченными возможностями. Но — поездка с сопровождающим обойдется в7 тысяч рублей, и он точно один не потянет. Может, поможем ?

Все новости пятницы, 23 февраля

Кстати. Если вы сейчас как раз выбираете себе недорогой подержанный автомобиль, тысяч эдак за 10−12 тысяч долларов, то вот этот текст для вас . AUTO.TUT.BY уже пережил муки выбора на авторынке в Малиновке. Ну так что, «шестисотый» или Renault Logan?

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