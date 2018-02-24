Прошедшей ночью и утром 24 февраля в Витебской и местами Минской областях были морозы до минус 25−29 градусов. Представляете? Объявили оранжевый уровень опасности! А в пятницу был установлен новый температурный рекорд зимы: ночью в Докшицах столбик термометра опустился до отметки в минус 28,9 градуса. Берегите себя!
ВАЖНОЕ
Вчера мы потеряли свои последние шансы на еще одну медаль Олимпиады: белорусские биатлонисты заняли восьмое место в эстафете — но, знаете, для них это очень круто! Настоящую сенсацию на играх сотворила и сборная Германии по хоккею: после победы над Швецией в четвертьфинале они выиграли у Канады и вышли в финал. Итак, в поединке за бронзу Канада встретится с Чехией. А в финале турнира 25 февраля Германия сыграет с «Олимпийскими атлетами из России». SPORT.TUT.BY проведет онлайн этого матча.
Помните введенный позавчера запрет на поставки нашей «молочки» в Россию? Вчера ЕЭК охладила пыл Москвы: «у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны… запрет не вводить «до урегулирования ситуации». Между прочим, именно «молочка» сыры, творог, сухое молоко и сливочное масло — традиционно составляет топ-3 белорусского экспорта. Минск заработал на поставках еды и что рискует потерять">Вот здесь мы прикинули, сколько Минск заработал на поставках еды и что рискует потерять.
Пообщались с мамами наших биатлонисток-чемпионок. Знаете, как самые близкие люди болели за наших во время эстафеты в Сенно, Чаусах, Петербурге и Минске?! «Отпросилась домой. Бежала по улицам поселка, вся красная, голова разболелась — так волновалась. И продолжала следить на мобильном за соревнованиями. И смотрю, что Дашка уже на финише. Я как раскричалась — прямо посреди улицы! Мужу стала звонить: «Все! У нас золото! Золото!».
Перед Днем защитника Отечества мы побывали в 5-й отдельной бригаде специального назначения и теперь можем рассказать вам, как живут люди-призраки — войсковая разведка. «Специфика нашей работы в том, чтобы работать в тылу противника максимально незаметно… Если разведчик вступил в рукопашную схватку, то боевая задача не выполнена».
У Шабанов давно сложилась репутация самого депрессивного района Минска. Но местные жители говорят, что образ, нарисованный теми, кто в микрорайоне редко бывает, давно поменялся. Что там происходит и как он выглядит с высоты — в нашем видео.
Выяснилось, что в российском сериале «Остров», который в Беларуси транслировал телеканал TNT, в одной из серий зрители не увидели две сцены с участием актера, который играл роль Александра Лукашенко. Так себе, надо сказать, играл, но мы все равно решили спросить, зачем вырезали.
23 февраля в Беларусь приезжал Леонид Барац — участник «Квартета И». Широкой аудитории квартет известен по фильмам «День выборов», «День радио» и «О чем говорят мужчины». В Минске Барац как раз презентовал продолжение последней картины. Поговорили с ним о том, должна ли быть цензура в кино и везет ли Леониду в минских казино — а еще советует, что бы смешного посмотреть.
Познакомились с очень интересным человеком — шашистом в инвалидной коляске. Василий Гришко очень хочет съездить на чемпионат мира и Европы по шашкам среди людей с ограниченными возможностями. Но — поездка с сопровождающим обойдется в7 тысяч рублей, и он точно один не потянет. Может, поможем?
Кстати. Если вы сейчас как раз выбираете себе недорогой подержанный автомобиль, тысяч эдак за 10−12 тысяч долларов, то вот этот текст для вас. AUTO.TUT.BY уже пережил муки выбора на авторынке в Малиновке. Ну так что, «шестисотый» или Renault Logan?
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