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Небольшой снег и до 25 градусов мороза ожидается в Беларуси 25 февраля

24.02.2018 10:30 — Новости Общества | БелТА  
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Небольшой снег и до 25 градусов мороза ожидается в Беларуси 25 февраля
Фото из архива

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и до 25 градусов мороза ожидается в Беларуси 25 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. В некоторых районах прогнозируется небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов мороза, при прояснениях - до минус 25, по юго-западу - минус 12-14. Днем прогнозируется 8-13 градусов ниже нуля.-0-

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Теги: Минск
 
 
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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и до 25 градусов мороза ожидается в Беларуси 25 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...

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