|
Небольшой снег и до 25 градусов мороза ожидается в Беларуси 25 февраля
24.02.2018 10:30 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и до 25 градусов мороза ожидается в Беларуси 25 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. В некоторых районах прогнозируется небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северный слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов мороза, при прояснениях - до минус 25, по юго-западу - минус 12-14. Днем прогнозируется 8-13 градусов ниже нуля.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и до 25 градусов мороза ожидается в Беларуси 25 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии