С парадом, самолетами и гуляньями. Как в Гродно отмечают столетие Вооруженных сил

Торжественные мероприятия, посвященные столетию Вооруженных сил Беларуси, прошли в Гродно. С утра в субботу, 24 февраля, в центре города промаршировали солдаты, проехала военная техника, а в небо поднялись самолеты. Как город празднует юбилей белорусской армии — в фоторепортаже TUT.BY.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

После парада в парке имени Жилибера начался культурно-спортивный праздник. Гродненцы смогли поучаствовать в спортивных играх и состязаниях, попробовать солдатскую кашу и послушать выступления гродненских коллективов. А на площади Тизенгауза можно было во всех подробностях рассмотреть тяжелую военную технику: здесь открылась ее выставка.

Торжественные мероприятия будут продолжаться до вечера.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY