ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С парадом, самолетами и гуляньями. Как в Гродно отмечают столетие Вооруженных сил

24.02.2018 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Торжественные мероприятия, посвященные столетию Вооруженных сил Беларуси, прошли в Гродно. С утра в субботу, 24 февраля, в центре города промаршировали солдаты, проехала военная техника, а в небо поднялись самолеты. Как город празднует юбилей белорусской армии — в фоторепортаже TUT.BY.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

После парада в парке имени Жилибера начался культурно-спортивный праздник. Гродненцы смогли поучаствовать в спортивных играх и состязаниях, попробовать солдатскую кашу и послушать выступления гродненских коллективов. А на площади Тизенгауза можно было во всех подробностях рассмотреть тяжелую военную технику: здесь открылась ее выставка. 

Торжественные мероприятия будут продолжаться до вечера.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

 


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

 


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

 


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 202
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественные мероприятия, посвященные столетию Вооруженных сил Беларуси, прошли в Гродно. С утра в субботу, 24 февраля, в центре города промаршировали солдаты,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Чтобы отцовский инстинкт появился раньше". Родственники смогут посещать мам в палатах роддомов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика