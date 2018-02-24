С парадом, самолетами и гуляньями. Как в Гродно отмечают столетие Вооруженных сил
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Торжественные мероприятия, посвященные столетию Вооруженных сил Беларуси, прошли в Гродно. С утра в субботу, 24 февраля, в центре города промаршировали солдаты, проехала военная техника, а в небо поднялись самолеты. Как город празднует юбилей белорусской армии — в фоторепортаже TUT.BY. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
После парада в парке имени Жилибера начался культурно-спортивный праздник. Гродненцы смогли поучаствовать в спортивных играх и состязаниях, попробовать солдатскую кашу и послушать выступления гродненских коллективов. А на площади Тизенгауза можно было во всех подробностях рассмотреть тяжелую военную технику: здесь открылась ее выставка.
Торжественные мероприятия будут продолжаться до вечера.
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
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Гродно
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Торжественные мероприятия, посвященные столетию Вооруженных сил Беларуси, прошли в Гродно. С утра в субботу, 24 февраля, в центре города промаршировали солдаты,...
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