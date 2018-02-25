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Тракторный биатлон прошел в Сморгонском районе
25.02.2018 00:03 — Новости Общества | Tut.by
В Гродненской области при сложных погодных условиях прошли необычные соревнования. На трассу вышли 15 небольших машин Минского тракторного завода, чтобы проверить, по словам организаторов, не только мощность двигателей, но и стойкость спортсменов.
Видео:
Под пятью флагами за право быть первыми команды соревновались весь день. Гонка, штрафные круги, мишени — все так, как и в настоящем биатлоне. Смогли оценить сложности: сильный ветер и температура воздуха -20°С. Шутили, что очень похоже на олимпийский Пхенчхан. Посмотреть гонку приехали несколько тысяч человек.
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На трассу вышли 15 небольших машин Минского тракторного завода, чтобы проверить, по словам организаторов, не только мощность двигателей, но и стойкость спортсменов.
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