ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Почувствовала недомогание, вызвали такси, отвели в аптеку". СК о смерти девушки в торговом центре

25.02.2018 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

СК прокомментировал смерть девушки в минском торговом центре. Официальный представитель ведомства Юлия Гончарова написала в фейсбуке, что камера видеонаблюдения падения не зафиксировала.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летней девушки в торговом центре «Дана Молл» в Минске.

— Согласно полученным данным, 24 февраля около 17 часов 30 минут в торговом центре по адресу: г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, 28-летняя жительница столицы почувствовала недомогание. Она сообщила об этом по телефону своему знакомому, который вызвал ей такси. Водитель сопроводил девушку в аптеку, где ее самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники аптеки и скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось, — сообщила официальный представитель СК по Минску Марина Дранькова. — Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. С целью выяснения обстоятельств случившегося проведен осмотр места происшествия, изучаются видеозаписи камер наблюдения торгового центра, опрашиваются очевидцы произошедшего и близкие девушки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, вечером 24 февраля в торговом центре «Дана Молл» умерла девушка. О происшествии сообщили очевидцы. Ранее в соцсетях появилась неподтвержденная информация о том, что она якобы упала и разбила голову. В диспетчерской эксплуатации «Дана Молл» подтвердили факт происшествия, но подробности сообщить не смогли.

— К сожалению, я стала очевидцем трагедии, — написала одна из комментаторов на портале TUT.BY. — Не знаю, падала ли девушка, может, работники скорой как-то это определили (…). Но она сначала сидела у туалетов, как я слышала, а после уже на стуле у аптеки, и говорила, что не может дышать. Фармацевт из аптеки бегала вокруг нее и еще женщина, пытались привести ее в чувства, давали нашатырь, мужчина был рядом, вызвали скорую, но она отключилась, ее уложили на пол на бок. Потом ей помогала еще одна женщина, говорила, что врач, делали ей массаж сердца и искусственное дыхание (…). Скорая приехала, начали ее реанимировать. Сделали все, что могли для спасения.

Если кто-то обладает дополнительной информацией о произошедшем, просьба обратиться в оперативно-дежурную службу УСК по г. Минску: 8 017 389 55 55.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 571
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белпочта 28 февраля не будет принимать платежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика