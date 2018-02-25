|
"Почувствовала недомогание, вызвали такси, отвели в аптеку". СК о смерти девушки в торговом центре
25.02.2018 12:09 — Новости Общества | Tut.by
СК прокомментировал смерть девушки в минском торговом центре. Официальный представитель ведомства Юлия Гончарова написала в фейсбуке, что камера видеонаблюдения падения не зафиксировала.
Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летней девушки в торговом центре «Дана Молл» в Минске.
— Согласно полученным данным, 24 февраля около 17 часов 30 минут в торговом центре по адресу: г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, 28-летняя жительница столицы почувствовала недомогание. Она сообщила об этом по телефону своему знакомому, который вызвал ей такси. Водитель сопроводил девушку в аптеку, где ее самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники аптеки и скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось, — сообщила официальный представитель СК по Минску Марина Дранькова. — Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. С целью выяснения обстоятельств случившегося проведен осмотр места происшествия, изучаются видеозаписи камер наблюдения торгового центра, опрашиваются очевидцы произошедшего и близкие девушки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, вечером 24 февраля в торговом центре «Дана Молл»
— К сожалению, я стала очевидцем трагедии, — написала одна из комментаторов на портале TUT.BY. — Не знаю, падала ли девушка, может, работники скорой как-то это определили (…). Но она сначала сидела у туалетов, как я слышала, а после уже на стуле у аптеки, и говорила, что не может дышать. Фармацевт из аптеки бегала вокруг нее и еще женщина, пытались привести ее в чувства, давали нашатырь, мужчина был рядом, вызвали скорую, но она отключилась, ее уложили на пол на бок. Потом ей помогала еще одна женщина, говорила, что врач, делали ей массаж сердца и искусственное дыхание (…). Скорая приехала, начали ее реанимировать. Сделали все, что могли для спасения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК прокомментировал смерть девушки в минском торговом центре.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии