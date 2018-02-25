СК прокомментировал смерть девушки в минском торговом центре. Официальный представитель ведомства Юлия Гончарова написала в фейсбуке, что камера видеонаблюдения падения не зафиксировала.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летней девушки в торговом центре «Дана Молл» в Минске.

— Согласно полученным данным, 24 февраля около 17 часов 30 минут в торговом центре по адресу: г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, 28-летняя жительница столицы почувствовала недомогание. Она сообщила об этом по телефону своему знакомому, который вызвал ей такси. Водитель сопроводил девушку в аптеку, где ее самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники аптеки и скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось, — сообщила официальный представитель СК по Минску Марина Дранькова. — Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. С целью выяснения обстоятельств случившегося проведен осмотр места происшествия, изучаются видеозаписи камер наблюдения торгового центра, опрашиваются очевидцы произошедшего и близкие девушки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, вечером 24 февраля в торговом центре «Дана Молл» умерла девушка . О происшествии сообщили очевидцы. Ранее в соцсетях появилась неподтвержденная информация о том, что она якобы упала и разбила голову. В диспетчерской эксплуатации «Дана Молл» подтвердили факт происшествия, но подробности сообщить не смогли.

— К сожалению, я стала очевидцем трагедии, — написала одна из комментаторов на портале TUT.BY. — Не знаю, падала ли девушка, может, работники скорой как-то это определили (…). Но она сначала сидела у туалетов, как я слышала, а после уже на стуле у аптеки, и говорила, что не может дышать. Фармацевт из аптеки бегала вокруг нее и еще женщина, пытались привести ее в чувства, давали нашатырь, мужчина был рядом, вызвали скорую, но она отключилась, ее уложили на пол на бок. Потом ей помогала еще одна женщина, говорила, что врач, делали ей массаж сердца и искусственное дыхание (…). Скорая приехала, начали ее реанимировать. Сделали все, что могли для спасения.

Если кто-то обладает дополнительной информацией о произошедшем, просьба обратиться в оперативно-дежурную службу УСК по г. Минску: 8 017 389 55 55.