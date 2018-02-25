ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте свыше 100 человек вышли на площадь в знак протеста против строительства завода АКБ

25.02.2018 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

25 февраля в Бресте больше 100 человек вышли на площадь Ленина в знак протеста против строительства аккумуляторного завода, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.


Несанкционированная акция началась в 12.00. По словам Романа Кисляка, ее участники не разворачивали плакатов и не оглашали лозунгов, а стояли небольшими группами на центральной площади и обсуждали вопрос строительства завода.

В 13.00 на площади также начался праздник, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Спасатели провели показательные выступления и продемонстрировали готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций — это анонсировалось на сайте ведомства.

Около 13.30 протестующие разошлись.

После акции Роман Кисляк направил обращение в горисполком с просьбой предоставить план мероприятий на 2018 год для того, чтобы в случае подачи заявки на протестную акцию можно было избежать накладки с городскими праздниками.

Вопросом строительства аккумуляторного завода обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Согласно отчету, промышленный новострой расположится с севера в 750 метрах от западной окраины деревни Хабы, с юго-востока в 1200 м от дачного поселка, с юга — в 1800 м от Щебрина, с запада — в 2500 м от Тельмы-2 и с востока в 2 км от реки Мухавец.

Сельчане узнали о строительстве завода из прессы и возмутились, почему власти Брестского райисполкома не поинтересовались их мнением по данному вопросу. Как оказалось, процедура общественных обсуждений проводилась еще в декабре 2016 года. Однако тогда «замечаний и предложений» от общественности не поступило. Как отмечают противники строительства, они об этой процедуре даже не знали, так как соответствующее уведомление публиковалось в районной газете «Заря над Бугом», которая выходит тиражом 3400 экземпляров, и на сайте издания.

Главное, что беспокоит сельчан, это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия».

22 февраля противники завода подали в Администрацию президента обращение с требованием приостановить строительство завода под которым подписались свыше 36 тысяч человек.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 257
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день протестной акции на площади также проходил праздник МЧС и вооруженных сил.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В понедельник в Беларуси экстремальные морозы - до минус 28
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика