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В Бресте свыше 100 человек вышли на площадь в знак протеста против строительства завода АКБ
25.02.2018 14:53 — Новости Общества | Tut.by
25 февраля в Бресте больше 100 человек вышли на площадь Ленина в знак протеста против строительства аккумуляторного завода, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
Несанкционированная акция началась в 12.00. По словам Романа Кисляка, ее участники не разворачивали плакатов и не оглашали лозунгов, а стояли небольшими группами на центральной площади и обсуждали вопрос строительства завода.
В 13.00 на площади также начался праздник, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Спасатели провели показательные выступления и продемонстрировали готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций —
Около 13.30 протестующие разошлись.
После акции Роман Кисляк направил обращение в горисполком с просьбой предоставить план мероприятий на 2018 год для того, чтобы в случае подачи заявки на протестную акцию можно было избежать накладки с городскими праздниками.
Вопросом строительства аккумуляторного завода обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Согласно отчету, промышленный новострой расположится с севера в 750 метрах от западной окраины деревни Хабы, с юго-востока в 1200 м от дачного поселка, с юга — в 1800 м от Щебрина, с запада — в 2500 м от Тельмы-2 и с востока в 2 км от реки Мухавец.
Сельчане
Главное, что беспокоит сельчан, это
22 февраля противники завода
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В день протестной акции на площади также проходил праздник МЧС и вооруженных сил.
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