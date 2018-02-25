Реактивные системы залпового огня «Полонез» белорусской армии будут оснащаться ракетами дальностью 300 километров. Об этом в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, показанном вечером 25 февраля рассказал министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков.

«У нас есть система „Полонез“. Она будет развиваться, и увеличиваться эта составляющая — реактивная система залпового огня большой дальности в части, касающейся оснащения 300-километровыми ракетами», — сказал глава оборонного ведомства.

Сейчас РСЗО «Полонез» вооружены ракетами с дальностью стрельбы в 200 км. Испытания ракеты 300-километровой дальности, созданной Заводом точной электромеханики в Дзержинске, прошли на территории Беларуси в октябре прошлого года. Сама система была принята на вооружение белорусской армии в 2016 году.

Равков также сообщил, что в 2018 году продолжится «развитие вооружения и техники» сил специальных операций и механизированных войск в части легкобронированных автомобилей, «развитие радиотехнической составляющей» — закупка радиолокационных станций белорусского и российского производства, «развитие разведывательной составляющей, радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов». «Но естественно, самая главная составляющая — управленческая, система управления», — добавил министр.

По его словам, в этом году предстоит закупка четырех учебно-боевых Як-130. «Будем исполнять контракт по Су-30. Этот самолет нам необходим для выполнения задач боевого дежурства, прикрытия объектов. Это и бомбардировщик, и штурмовик, и истребитель», — сказал Равков.

Напомним, на пресс-конференции 14 февраля министр обороны заявил, что Россия пока не в состоянии поставлять в Беларусь Су-30СМ, поскольку существует запрет на поставку из России запчастей иностранного производства к этой технике. К 2019 году, как обещают россияне, машина будет полностью российской, и поставки могут начаться.

О подписании контракта на поставку в Беларусь 12 истребителей Су-30СМ стало известно 20 июня прошлого года. Тогда же Равков сообщил журналистам, что контракт вступит в силу, как только будет начато финансирование.