Очень холодно и ветер. Погода в Гомеле на неделе

Зима не собирается сдавать позиции. Что? На этой неделе уже март? Нет, не слышали.





С понедельника морозы будут лишь усиливаться.

Во вторник к минус 13-ти градусам добавится еще сильный северный ветер и метели.

Вся эта вакханалия продлится до 1 марта. В первый весенний день зима немного умерит свой пыл — на пару-тройку градусов потеплеет, однако метели продолжатся.