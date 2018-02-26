|
Очень холодно и ветер. Погода в Гомеле на неделе
26.02.2018 07:12 — Новости Общества | Tut.by
Зима не собирается сдавать позиции. Что? На этой неделе уже март? Нет, не слышали.
С понедельника морозы будут лишь усиливаться.
Во вторник к минус 13-ти градусам добавится еще сильный северный ветер и метели.
Вся эта вакханалия продлится до 1 марта. В первый весенний день зима немного умерит свой пыл — на пару-тройку градусов потеплеет, однако метели продолжатся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима не собирается сдавать позиции. Что? На этой неделе уже март? Нет, не слышали.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии