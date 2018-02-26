ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очень холодно и ветер. Погода в Гомеле на неделе

26.02.2018 07:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Зима не собирается сдавать позиции. Что? На этой неделе уже март? Нет, не слышали.


С понедельника морозы будут лишь усиливаться.

Во вторник к минус 13-ти градусам добавится еще сильный северный ветер и метели.

Вся эта вакханалия продлится до 1 марта. В первый весенний день зима немного умерит свой пыл — на пару-тройку градусов потеплеет, однако метели продолжатся.

 
 
Ссылка на источник 205
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима не собирается сдавать позиции. Что? На этой неделе уже март? Нет, не слышали.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Очень холодно и ветер. Погода в Витебске на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика