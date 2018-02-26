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Очень холодно и ветер. Погода в Витебске на неделе

26.02.2018 07:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Сохранится очень холодная погода. Морозы спадут только к середине недели, когда наступит календарная весна, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Reuters

26 февраля, в понедельник, температура воздуха днем −11…−13°С. Без осадков.

Во вторник ночью до −17°С, днем до −13°С. Осадков не ожидается.

В среду, 28 февраля, температура в течение суток −13…−18°С. Дискомфорта добавит еще и сильный ветер.

С четверга, 1 марта, мороз немного ослабнет. Ночью будет до −15°С, днем — до −12°С. Снег. Порывистый ветер.

Пятница принесет дневные −3…−5°С — что уже вполне терпимо. Прогнозируют снег, метель.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Сохранится очень холодная погода. Морозы спадут только к середине недели, когда наступит календарная весна.

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