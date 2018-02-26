Родственники смогут посещать молодых мам в палатах роддомов

Родственники смогут посещать молодых мам в палатах родильных домов. Об этом сегодня в Бресте сообщила журналистам главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Савочкина во время республиканского конгресса «Мама Pro», передает корреспондент .

«В настоящее время Министерством здравоохранения принято решение во всех роддомах, родильных отделениях, акушерско-гинекологических отделениях разрешить посещение женщин после родов. Чтобы не они спускались вниз, как раньше, а папа или другие члены семьи могли навестить маму и ребенка в палате. На наш взгляд, это будет способствовать позитивной обстановке в семье, повышению доверия между родителями и доктором», — подчеркнула Юлия Савочкина.

Новшество коснется родовспомогательных учреждений всех уровней. Будет разработана логистика посещений молодых мам, чтобы семья смогла насладиться радостным моментом в приватной обстановке, не мешая другим женщинам и не нарушая режима работы роддома.

«Женщина ощущает себя мамой с того момента, когда она еще вынашивает ребенка. Папами становятся позже. Этих нескольких дней будет достаточно, чтобы отцовский инстинкт появился раньше. Можно назвать их золотой неделей, которая очень важна для установления контакта между мамой, папой и ребенком. В этом большой позитив. Такая инициатива будет способствовать тому, чтобы семьи крепчали», — считает заместитель начальника управления здравоохранения Брестского облисполкома Эдуард Мищук.

В Бресте в областном общественно-культурном центре сегодня проходит республиканский конгресс «Мама Pro». Будущие и молодые родители получили возможность встретиться на одной площадке с акушерами-гинекологами, анестезиологами-реаниматологами, специалистами по грудному вскармливанию, педиатрами, врачами разных специализаций. В формате открытого микрофона участники задают экспертам волнующие их вопросы, в том числе о планировании беременности, особенностях питания, обезболивания родов, грудном вскармливании, действиях родителей в экстренных ситуациях.