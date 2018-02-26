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Младенца, которого укусил далматин в Новополоцке, перевели в минскую больницу
26.02.2018 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Восьмимесячного мальчика, которого
— Проверка по факту нанесения тяжких телесных повреждений ребенку продолжается. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, заключение экспертов появится позже, — добавила Светлана Сахарова.
Собака остается у хозяйки — бабушки ребенка. Пес зарегистрирован в местном ЖЭСе, имеет ветеринарный паспорт и все прививки.
Напомним, инцидент произошел 19 февраля. Семья с маленьким ребенком приехала в гости к бабушке из другого города. В момент происшествия бабушка, родители, ребенок и далматин находились на кухне. Взрослые завтракали, а мальчик под столом играл с собакой. В какой-то момент пес сильно укусил младенца за голову. Малыш получил повреждение костей черепа и мозга.
Мальчика доставили в новополоцкую больницу. Затем — в Витебск, здесь ребенка прооперировали нейрохирурги — провели трепанацию черепа.
Про собаку известно, что она немолодая, ранее агрессии по отношению к людям не проявляла.
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Собака остается у хозяйки - бабушки ребенка.
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