Младенца, которого укусил далматин в Новополоцке, перевели в минскую больницу

Восьмимесячного мальчика, которого укусил за голову домашний далматин в Новополоцке, перевели из областной больницы в медицинское учреждение в Минск. Состояние ребенка стабильное. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.



Иллюстративный снимок. Фото: zooglobal.ru

— Проверка по факту нанесения тяжких телесных повреждений ребенку продолжается. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, заключение экспертов появится позже, — добавила Светлана Сахарова.

Собака остается у хозяйки — бабушки ребенка. Пес зарегистрирован в местном ЖЭСе, имеет ветеринарный паспорт и все прививки.

Напомним, инцидент произошел 19 февраля. Семья с маленьким ребенком приехала в гости к бабушке из другого города. В момент происшествия бабушка, родители, ребенок и далматин находились на кухне. Взрослые завтракали, а мальчик под столом играл с собакой. В какой-то момент пес сильно укусил младенца за голову. Малыш получил повреждение костей черепа и мозга.

Мальчика доставили в новополоцкую больницу. Затем — в Витебск, здесь ребенка прооперировали нейрохирурги — провели трепанацию черепа.

Про собаку известно, что она немолодая, ранее агрессии по отношению к людям не проявляла.