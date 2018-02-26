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В бывшем Друйском детдоме будет сад-школа. На ремонт выделили 400 тысяч рублей
26.02.2018 15:52 — Новости Общества | Tut.by
Комитет госконтроля по Витебской области отреагировал на обращение работников
Детский дом рассчитан на размещение 250 человек, но к нынешнему учебному году оказался заполненным менее чем на 20% — здесь было 43 воспитанника. Это самая низкая наполняемость среди аналогичных учреждений в области.
При этом детдом находится далеко от Витебска и Браслава (от первого до Друи 212 км, от второго до агрогородка — 32 км). Это, по мнению проверяющих, «создавало существенные препятствия для устройства детей на семейные формы воспитания». Поэтому его решили закрыть.
КГК по региону и облисполком контролировали вопросы, связанные с перераспределением воспитанников детдома, трудоустройством его работников, а также использованием имущества.
Часть детей перевели в другие учреждения, часть определили на семейные формы воспитания. На ярмарке вакансий всем работникам предложили варианты трудоустройства. Из 47 работников, нуждавшихся в работе, трудоустроили 22 человека. Еще 8 сотрудников после увольнения выехали за пределы Браславского района. Остальные работники, в основном это обслуживающий персонал, отказались от предложенных вакансий и рассматривают свои варианты трудоустройства.
Имущество детского дома находилось в областной собственности. Теперь его передали в собственность Браславского района. Два корпуса — учебный и хозяйственно-бытовой — с 1 сентября планируют использовать для размещения Друйского детского сада — средней школы, где обучаются 166 детей.
На ремонт и подготовку этих зданий к размещению нового учреждения образования из областной казны передали 400 тысяч рублей.
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Детский дом рассчитан на 250 человек, но к нынешнему учебному году оказался заполненным менее чем на 20% - здесь было 43 воспитанника.
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