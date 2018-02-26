В бывшем Друйском детдоме будет сад-школа. На ремонт выделили 400 тысяч рублей

Комитет госконтроля по Витебской области отреагировал на обращение работников закрывшегося Друйского детдома в Браславском районе. О выводах, к которым пришла проверка, сообщает пресс-служба ведомства.



Друйский детский дом. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Детский дом рассчитан на размещение 250 человек, но к нынешнему учебному году оказался заполненным менее чем на 20% — здесь было 43 воспитанника. Это самая низкая наполняемость среди аналогичных учреждений в области.

При этом детдом находится далеко от Витебска и Браслава (от первого до Друи 212 км, от второго до агрогородка — 32 км). Это, по мнению проверяющих, «создавало существенные препятствия для устройства детей на семейные формы воспитания». Поэтому его решили закрыть.

КГК по региону и облисполком контролировали вопросы, связанные с перераспределением воспитанников детдома, трудоустройством его работников, а также использованием имущества.

Часть детей перевели в другие учреждения, часть определили на семейные формы воспитания. На ярмарке вакансий всем работникам предложили варианты трудоустройства. Из 47 работников, нуждавшихся в работе, трудоустроили 22 человека. Еще 8 сотрудников после увольнения выехали за пределы Браславского района. Остальные работники, в основном это обслуживающий персонал, отказались от предложенных вакансий и рассматривают свои варианты трудоустройства.

Имущество детского дома находилось в областной собственности. Теперь его передали в собственность Браславского района. Два корпуса — учебный и хозяйственно-бытовой — с 1 сентября планируют использовать для размещения Друйского детского сада — средней школы, где обучаются 166 детей.

На ремонт и подготовку этих зданий к размещению нового учреждения образования из областной казны передали 400 тысяч рублей.

Напомним, детский дом в агрогородке Друя , который просуществовал 20 лет, закрылся 1 января 2018-го. Сейчас здесь идет процедура ликвидации. Областные власти объяснили ликвидацию детдома «оптимизацией сети учреждений образования в регионе». «Оптимизация», в свою очередь, связана с «устойчивой тенденцией сокращения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляемых на воспитание в интернатные учреждения». По данным облисполкома, количество таких детей на Витебщине за последние 5 лет сократилось на 54%. В интернаты попадает все меньше детей по двум причинам: уменьшилась рождаемость, а сирот чаще устраивают на семейные формы воспитания.