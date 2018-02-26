ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В бывшем Друйском детдоме будет сад-школа. На ремонт выделили 400 тысяч рублей

26.02.2018 15:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Комитет госконтроля по Витебской области отреагировал на обращение работников закрывшегося Друйского детдома в Браславском районе. О выводах, к которым пришла проверка, сообщает пресс-служба ведомства.


Друйский детский дом. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Детский дом рассчитан на размещение 250 человек, но к нынешнему учебному году оказался заполненным менее чем на 20% — здесь было 43 воспитанника. Это самая низкая наполняемость среди аналогичных учреждений в области.

При этом детдом находится далеко от Витебска и Браслава (от первого до Друи 212 км, от второго до агрогородка — 32 км). Это, по мнению проверяющих, «создавало существенные препятствия для устройства детей на семейные формы воспитания». Поэтому его решили закрыть.

КГК по региону и облисполком контролировали вопросы, связанные с перераспределением воспитанников детдома, трудоустройством его работников, а также использованием имущества.

Часть детей перевели в другие учреждения, часть определили на семейные формы воспитания. На ярмарке вакансий всем работникам предложили варианты трудоустройства. Из 47 работников, нуждавшихся в работе, трудоустроили 22 человека. Еще 8 сотрудников после увольнения выехали за пределы Браславского района. Остальные работники, в основном это обслуживающий персонал, отказались от предложенных вакансий и рассматривают свои варианты трудоустройства.

Имущество детского дома находилось в областной собственности. Теперь его передали в собственность Браславского района. Два корпуса — учебный и хозяйственно-бытовой — с 1 сентября планируют использовать для размещения Друйского детского сада — средней школы, где обучаются 166 детей.

На ремонт и подготовку этих зданий к размещению нового учреждения образования из областной казны передали 400 тысяч рублей.

Напомним, детский дом в агрогородке Друя, который просуществовал 20 лет, закрылся 1 января 2018-го. Сейчас здесь идет процедура ликвидации.

Областные власти объяснили ликвидацию детдома «оптимизацией сети учреждений образования в регионе». «Оптимизация», в свою очередь, связана с «устойчивой тенденцией сокращения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляемых на воспитание в интернатные учреждения». По данным облисполкома, количество таких детей на Витебщине за последние 5 лет сократилось на 54%. В интернаты попадает все меньше детей по двум причинам: уменьшилась рождаемость, а сирот чаще устраивают на семейные формы воспитания.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 160
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детский дом рассчитан на 250 человек, но к нынешнему учебному году оказался заполненным менее чем на 20% - здесь было 43 воспитанника.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Не раз выводил из огня людей". Что известно о погибшем на пожаре в Новогрудском районе спасателе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика