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В Минске задержали мужчину, который вызвался проводить до дома попутчика и ограбил его

26.02.2018 16:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала мужчину, который вызвался проводить до дома попутчика из поезда и ограбил у подъезда на улице Громова. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Двое мужчин познакомились в поезде по дороге из Борисова в Минск. По приезду один мужчина вызвался провести до дома нового знакомого. Когда они подошли к дому, злоумышленник ударил его бутылкой по голове и вырвал из рук сумку, в которой был кошелек с деньгами, паспорт и вещи.

Потерпевшего доставили в девятую больницу и поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма легкой степени.

Вскоре нападавшего задержали. Им оказался 39-летний безработный мужчина, который раньше привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК (Разбой) РБ. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

 
Теги: Минск
 
 
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