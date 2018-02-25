Инвалида из Минска 40 раз наказывали за чужие правонарушения

В течение нескольких лет на инвалида из столицы оформили десятки правонарушений, которые он не совершал. Оказалось, его именем представлялся двоюродный брат, а милиция не проверила эти данные. Подробности сообщает прокуратура Минска.

Инвалид 2-й группы пожаловался: его привлекли к ответственности за нарушение ПДД, мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественном месте. Но он этого не совершал.

Мужчина высказал догадку, что его именем представился двоюродный брат — тот ведет асоциальный образ жизни, не имеет определенного места жительства.

«Выяснилось, что территориальные УВД ряда районов Минска в 2014 — 2017 годах более 40 раз незаконно привлекли к ответственности мужчину, который сообщил о себе при ведении административного процесса персональные данные двоюродного брата», — сообщает прокуратура.

После внесения протестов были отменены 33 незаконных постановления судов и органов внутренних дел о привлечении инвалида к ответственности. В отделы принудительного исполнения направлены требования прекратить работу по исполнительным документам.

«Сотрудники охраны правопорядка, виновные в ненадлежащем установлении личности правонарушителя, привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре.