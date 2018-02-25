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В Вилейке родители ночью нашли мертвой свою полуторамесячную дочь
26.02.2018 16:46 — Новости Общества | Tut.by
Следователи проводят проверку по факту смерти полуторамесячного ребенка в Вилейке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
«Вилейским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели полуторамесячного ребенка в Вилейке. Девочка была обнаружена родителями без признаков жизни ночью 25 февраля», — сказала Татьяна Белоног.
В ходе проверочных мероприятий собирается характеризующий материал на семью, необходимые документы, в том числе медицинского характера. Точная причина смерти будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.
«Проводится весь комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств трагедии», — отметила официальный представитель УСК. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, добавила Татьяна Белоног.
Известно, что семья в социально опасном положении не находилась.
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Следствие проводит проверку по факту смерти ребенка.
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