В Вилейке родители ночью нашли мертвой свою полуторамесячную дочь

Следователи проводят проверку по факту смерти полуторамесячного ребенка в Вилейке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

«Вилейским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели полуторамесячного ребенка в Вилейке. Девочка была обнаружена родителями без признаков жизни ночью 25 февраля», — сказала Татьяна Белоног.

В ходе проверочных мероприятий собирается характеризующий материал на семью, необходимые документы, в том числе медицинского характера. Точная причина смерти будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.

«Проводится весь комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств трагедии», — отметила официальный представитель УСК. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, добавила Татьяна Белоног.

Известно, что семья в социально опасном положении не находилась.