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Минтранс прокомментировал новые правила работы междугородних маршруток

26.02.2018 17:28 — Новости Общества | БелТА  
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Минтранс прокомментировал новые правила работы междугородних маршруток
Фото из архива

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина прокомментировал сегодня журналистам основные моменты обновленного закона "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда принималось решение о внесении изменений в закон об автомобильном транспорте, в первую очередь мы исходили из соображения повышения качества оказываемых услуг, повышения безопасности перевозки пассажиров и создания дополнительных условий для добросовестной конкуренции на рынке пассажирских перевозок", - подчеркнул представитель Минтранса.

Сергей Дубина обратил внимание, что одной из основных задач при внесении изменений в законодательство была защита потребителя. "В той схеме организации перевозок, которая на сегодняшний день действовала при нерегулярных перевозках, фактически заключался договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров с третьими лицами, которые никакого отношения к пассажирам не имели. То есть пассажир не имел договорных отношений ни с перевозчиком, ни с организатором этой перевозки. В лучшем случае ему выдавался чек о принятии наличных денежных средств", - отметил представитель Минтранса. Он уточнил, что в случае каких-то проблем на маршруте пассажир потом просто не мог защитить свои права.

Кроме того, для организации перевозок в нерегулярном сообщении не требовалось соответствовать критериям, установленным конкурсом на право выполнения перевозок пассажиров в регулярном сообщении и договором об организации перевозок (требования к подвижному составу, водителям, соблюдению режима рабочего времени и времени отдыха водителей). Также подобные перевозчики не обязаны были разрабатывать и согласовывать паспорт маршрута с соответствующим подразделением Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, соблюдать расписание движения. "Фактически, у непосредственных организаторов таких перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении отсутствовала ответственность перед пассажирами за несвоевременную подачу транспортного средства, невыполнение рейса", - уточнил начальник управления.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина...

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