ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за сильных морозов за эти дни по предварительным данным умерли три человека

26.02.2018 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С субботы, 24 февраля, когда в стране начались сильные морозы, по предварительным данным, от переохлаждения умерли три человека. Об этом TUT.BY сообщили в Республиканском центре экстренной медицинской помощи.


Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Специалисты обращают внимание, данные предварительные, истинную причину смерти установит судмедэкспертиза.

24 февраля в Гродненской области на дороге между деревнями в мороз нашли мертвого молодого человека 1984 года рождения, 25 февраля в Круглянском районе Могилевской области на крыльце дома найдена мертвая женщина 1948 года рождения, а 26 февраля в Заславле Минской области возле дома обнаружили женщину 47 лет.

Напомним, что в ночные и утренние часы 24 февраля в некоторых районах были морозы до минус 25−29 градусов, а 25 февраля минимальная температура воздуха при ясном небе — до минус 25 °C. При этом 26 февраля мороз усилился в отдельных районах до минус 28 °C.

По статистике с 11 декабря по стране от переохлаждения умерли 17 человек. Это случаи, подтвержденные судмедэкспертизой.

— Например, находят умершего пожилого человека дома и предварительно дают, что умер от переохлаждения, но судмедэкспертиза устанавливает истинную причину смерти. И с 11 декабря истинная причина смерти «холодовая травма» — у 17 человек, — рассказали в Республиканском центре экстренной медицинской помощи.

Также за прошлую неделю от холодовых и гололедных травм пострадали 860 человек, из них госпитализировали 127 человек. Из числа обратившихся те, кто поскользнулся и получил травму — 817 человек, холодовую получили 43 человека.

В Республиканском центре экстренной медицинской помощи отмечают, что примерно 60% обратившихся за помощью сделали это с субботы 24 февраля, когда в стране установились сильные морозы.

Напомним, что во вторник, 27 февраля, температура воздуха в отдельных районах охладится до −25…−29°С, 28 февраля, в среду, минимальная температура воздуха ночью составит от -13°С по югу до -23°С по северу страны, максимальная температура днем не выше −9…−15°С.

МЧС в крепкие морозы просит соблюдать следующие рекомендации:

  • По возможности не выходить на улицу или ограничить время пребывания на открытом воздухе.
  • Одеваться нужно многослойно, вместо перчаток носить варежки, выбирать обувь на толстой подошве.
  • Плотным шарфом можно прикрывать нос и рот.
  • Не употребляйте алкоголь и не курите.
  • Перед выходом на улицу намазать жирным кремом не закрытые одеждой участки тела.
 
 
Ссылка на источник 164
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С субботы 24 февраля, когда в стране стояли сильные морозы, по предварительным данным от переохлаждения умерли три человека.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минтранс прокомментировал новые правила работы междугородних маршруток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика