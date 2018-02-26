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Из-за сильных морозов за эти дни по предварительным данным умерли три человека
26.02.2018 17:49 — Новости Общества | Tut.by
С субботы, 24 февраля, когда в стране начались сильные морозы, по предварительным данным, от переохлаждения умерли три человека. Об этом TUT.BY сообщили в Республиканском центре экстренной медицинской помощи.
Специалисты обращают внимание, данные предварительные, истинную причину смерти установит судмедэкспертиза.
24 февраля в Гродненской области на дороге между деревнями в мороз нашли мертвого молодого человека 1984 года рождения, 25 февраля в Круглянском районе Могилевской области на крыльце дома найдена мертвая женщина 1948 года рождения, а 26 февраля в Заславле Минской области возле дома обнаружили женщину 47 лет.
Напомним, что в ночные и утренние часы 24 февраля в некоторых районах
По статистике с 11 декабря по стране от переохлаждения умерли 17 человек. Это случаи, подтвержденные судмедэкспертизой.
— Например, находят умершего пожилого человека дома и предварительно дают, что умер от переохлаждения, но судмедэкспертиза устанавливает истинную причину смерти. И с 11 декабря истинная причина смерти «холодовая травма» — у 17 человек, — рассказали в Республиканском центре экстренной медицинской помощи.
Также за прошлую неделю от холодовых и гололедных травм пострадали 860 человек, из них госпитализировали 127 человек. Из числа обратившихся те, кто поскользнулся и получил травму — 817 человек, холодовую получили 43 человека.
В Республиканском центре экстренной медицинской помощи отмечают, что примерно 60% обратившихся за помощью сделали это с субботы 24 февраля, когда в стране установились сильные морозы.
Напомним, что во вторник, 27 февраля, температура воздуха в отдельных районах охладится до −25…−29°С, 28 февраля, в среду, минимальная температура воздуха ночью составит от -13°С по югу до -23°С по северу страны, максимальная температура днем не выше −9…−15°С.
МЧС в крепкие морозы просит соблюдать следующие
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С субботы 24 февраля, когда в стране стояли сильные морозы, по предварительным данным от переохлаждения умерли три человека.
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