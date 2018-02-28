Год малой родины – это, безусловно, и экскурсии по замечательным местам и туристические маршруты. «Такая работа у нас проводится постоянно, -- рассказывает заведующий спортивно-туристическим отделом районного центра творчества детей и молодежи «Радуга» Наталья Антосикова. – А поскольку не за горами весна, уже сегодня продуманы наиболее оптимальные направления для экскурсий». Конечно же, экскурсантам будут предложены походы с обзором достопримечательностей городка, мест боевой и трудовой славы. А педагог дополнительного образования Владимир Веремьёв предлагает участникам велоклуба «Родник здоровья» малый и большой велосипедные маршруты по родному краю: Тубышки-Загорянки-Озёры-Тубышки с посещением могилы известного генерала Михаила Черняева и Улужье-Тетерино-Глубокое-Шепелевичи-заказник Щиток-озеро Хотомле-Круча-Рубеж-Мартьяновичи. И эта работа будет продолжена.

Соб. инф.

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