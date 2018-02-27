На улице Кирова фонари горят только на одной стороне, вторую освещают витрины и окна квартир. Почему?

На улице Кирова в Витебске — магистрали, которая ведет от вокзала в центр города — горят фонари только на одной стороне.





Вечером 26 февраля фонари работали только на северной стороне улицы. Южную освещали свет витрин магазинов и окон квартир. Фонари на аллее бульвара, расположенного посреди улицы, также не горели.

В конце января городское ЖКХ объявило тендер на содержание установок уличного наружного освещения в Витебске стоимостью 327,7 тысячи рублей.











