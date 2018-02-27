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На улице Кирова фонари горят только на одной стороне, вторую освещают витрины и окна квартир. Почему?

27.02.2018 07:40 — Новости Общества | Tut.by  
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На улице Кирова в Витебске — магистрали, которая ведет от вокзала в центр города — горят фонари только на одной стороне.


Вечером 26 февраля фонари работали только на северной стороне улицы. Южную освещали свет витрин магазинов и окон квартир. Фонари на аллее бульвара, расположенного посреди улицы, также не горели.

В конце января городское ЖКХ объявило тендер на содержание установок уличного наружного освещения в Витебске стоимостью 327,7 тысячи рублей.




 
Теги: Витебск
 
 
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Вечером 26 февраля фонари работали только на северной стороне улицы. Южную освещали свет витрин магазинов и окон квартир. Фонари на аллее бульвара, расположенного...

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