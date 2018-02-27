Под Брестом пограничники задержали двух россиян, которые пытались прорваться через границу

Вечером 26 февраля на окраине Бреста пограничники задержали двоих россиян, которые пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Выяснилось, что мужчины за февраль16 раз неудачно пытались легально выехать в Польшу. После последней безуспешной попытки приняли решение пересечь границу незаконно.

Нарушителей поместили в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. За покушение на незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.