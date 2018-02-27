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Под Брестом пограничники задержали двух россиян, которые пытались прорваться через границу
27.02.2018 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 26 февраля на окраине Бреста пограничники задержали двоих россиян, которые пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Выяснилось, что мужчины за февраль16 раз неудачно пытались легально выехать в Польшу. После последней безуспешной попытки приняли решение пересечь границу незаконно.
Нарушителей поместили в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. За покушение на незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.
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За покушение на незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.
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