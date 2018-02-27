В понедельник Гомель взбудоражила новость о гибели троих молодых людей. 20-летние Сергей, Денис и Андрей умерли в гараже, отравившись угарным газом. Говорят, в таких случаях человек даже не успевает понять, что с ним происходит — просто засыпает. Этих нелепых страшных смертей могло не случиться, знай парни, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя заводить машину в закрытом гараже. Запомните, никогда! Даже если нужно срочно согреться. И даже если тебе 20 лет и ты уже вроде бы совсем взрослый.





Вечером 23 февраля компания молодых людей отмечала в гараже праздник. После этого несколько человек ушли домой, а четверо остались. Двери в гараж закрыли изнутри, затем, чтобы согреться, сели в автомобиль и завели двигатель. В ночь с субботы на воскресенье молодых людей обнаружила в гараже сестра одного из них. Прибывшие на место происшествия работники скорой медицинской помощи констатировали смерть трех человек. Позже эксперты озвучат причину — отравление угарным газом. Еще одного — 19-летнего Дмитрия — в бессознательном состоянии госпитализировали.

На их страницах во Вконтакте — наивные мальчишечьи статусы про жизнь и много фото машин. Есть и красный Passat, в котором их всех найдут спустя сутки после того, как парни перестанут отвечать на телефонные звонки и выходить онлайн.





Сегодня в ГСК № 19 многие и не в курсе, что произошло здесь накануне.

Петр аж приседает, услышав новости. «Да не может быть!» Говорит, знал одного парня, владельца гаража и «жигулей» в нем. Правда, только в лицо — не по имени. Тот снимал здесь гараж и часто возился с машиной. 23-го февраля Петр даже видел молодого соседа.

— Я с утра машину ремонтировал. Он с друзьями тут был, шумновато было. Нет, не музыка — просто разговоры, чем-то занимались. А в два часа я работу закончил и уехал, они здесь оставались, — не может поверить в случившееся Петр.





Сторож ГСК Владимир как раз нес дежурство в ночь с 23-го на 24-е. В шесть утра, когда делал обход территории, заметил незнакомую машину у дверей одного из гаражей. Подошел к гаражу, постучал. Никто не ответил.

— Посмотрел в замочную скважину — горит свет. Владельцы, бывает, забывают выключать. Но звука тарахтящего двигателя я не слышал.





Александр в ночь с 23-го на 24-е февраля был вместе с ребятами в гараже, но примерно в полвторого ночи ушел домой — рано утром нужно было на работу. Он же потом один из первых и забьет тревогу.

— Я ушел, но там с ними еще остались Леша и Коля. Они потом тоже ушли — около трех часов ночи. А вечером 24-го мне написала сестра Андрея, сказала, что брат сутки не появляется дома, просила номер Дениса. Я стал звонить ребятам. Никто из них не брал трубки. Тогда я поднял друзей и сказал, чтобы они с сестрой шли в гараж. И после работы сам приехал туда. К тому времени гараж уже открыли. Парни все были в машине. «Жигули» они выкатили и закатили Passat туда. В нем и решили греться.





Александр говорит, что в Volkswagen было полбака бензина — об этом ему накануне рассказывал владелец Сергей, к моменту же, когда гараж вскрыли, он весь выгорел. Получается, легковушка тарахтела не один и не два часа.

— Когда я приехал, на месте уже были МЧС и милиция. Затем — скорая. Врачи принялись осматривать парней. Двое на переднем сидении были мертвы. На заднем лежал Денис, а Дима головой вниз у него на коленях. И вдруг я увидел, что у Димы ноги еще дергаются! Его сразу в скорую — и повезли, — вспоминает Саша.





То, что парень выжил, врачи называют чудом. Спасло его, что в какой-то момент он сполз и находился почти у самого пола авто: по мере того, как угарный газ поднимался вверх, внизу оставалось немного кислорода — его-то, пусть совсем и в мизерных количествах, молодой человек все это время и получал.





Сейчас Дмитрий находится в блоке интенсивной терапии токсикологического отделения. Медперсонал осторожен в прогнозах относительно его дальнейшего состояния: слишком долго длилось кислородное голодание, что губительно прежде всего для головного мозга. Как пойдет дальнейшее восстановление пациента, зависит от многих факторов.

Сергея, Дениса и Андрея похоронили вчера на Стукачевском кладбище Гомеля.



