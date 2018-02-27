Чартеры в Китай планируют запустить из Могилева в 2018 году

В 2018 году «Могилевоблтурист» намерен расширить географию путешествий могилевчан и наладить чартерные рейсы в Китай, рассказала директор предприятия Елена Карпенко. На лето хотят наладить с китайский городом-побратимом Могилева взаимные туристические обмены. Пока идут переговоры.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

— Наш аэропорт Могилев готов принимать туристов. Ищем партнера китайского и налаживаем моменты взаимного сотрудничества, — сказала Елена Карпенко.

Экспорт туристических услуг предприятия «Могилевоблтурист» в 2017 году составил почти 100 тысяч долларов. Приезжали туристы из России, Литвы, Латвии, Китая и даже Японии. В этом году, несмотря на объективные трудности, здесь планируют значительно увеличить доход от въездного туризма.

Жители области посещали европейские страны, Египет, Турцию, Грузию, Черноморское побережье и другие регионы. Наибольший интерес к путешествиям, — кроме Могилева и Бобруйска, — проявляли Белыничи, Осиповичи, Шклов, Горки.