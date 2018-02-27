Утром 27 февраля температура опускалась до отметки минус 30,4 градуса

Очередной температурный рекорд зимы отмечен утром на метеостанции в Кличеве. По данным ресурса meteoinfo.by, там температура опустилась до минус 30,4 градуса.



Карта с сайта: meteoinfo.by

Для сравнения, в Бобруйске морозы достигли отметки минус 28,5 градуса. Минус 27,2 отмечено в Докшицах. В Костюковичах — 26,8 градуса ниже нуля, а в Житковичах и Нарочи по минус 26,6.

В Минске минимальная температура составила 19,2 градуса. А самой теплой точкой на карте Беларуси оказался город Высокое недалеко от Бреста — там было минус 16,5.

Как сообщалось ранее, 27 февраля погодные условия в Беларуси будет определять периферия холодного антициклона с центром над Скандинавией. Ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах страны пройдет небольшой снег. Максимальная температура днем составит минус 9−15 градусов.