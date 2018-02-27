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Утром 27 февраля температура опускалась до отметки минус 30,4 градуса
27.02.2018 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Очередной температурный рекорд зимы отмечен утром на метеостанции в Кличеве. По
Для сравнения, в Бобруйске морозы достигли отметки минус 28,5 градуса. Минус 27,2 отмечено в Докшицах. В Костюковичах — 26,8 градуса ниже нуля, а в Житковичах и Нарочи по минус 26,6.
В Минске минимальная температура составила 19,2 градуса. А самой теплой точкой на карте Беларуси оказался город Высокое недалеко от Бреста — там было минус 16,5.
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А самой теплой точкой на карте Беларуси оказался город Высокое недалеко от Бреста - там было минус 16,5.
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