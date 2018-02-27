Президент потребовал ужесточить наказание за правонарушения в нетрезвом состоянии

Наказания за правонарушения, совершенные в нетрезвом состоянии, необходимо ужесточить. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета Безопасности Беларуси, передает БЕЛТА .

Глава государства отметил, что особую тревогу вызывают трагические происшествия, в том числе на дорогах, совершаемые под воздействием алкоголя.

«Должны быть жестокие меры ответственности, начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах там, где не должен появляться, и заканчивая, если ты сел в автомобиль и убил человека», — считает Александр Лукашенко.

По статистике МВД, в январе — ноябре 2017 года было совершено 14 853 преступления в состоянии алкогольного опьянения. Рекрдсменос стала Минская область — на ее долю пришлось 2681 «пьяное» преступление, а меньше всего их происходило в Витебской области — 1458.

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