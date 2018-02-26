Сотрудники таможни «Минск-2» обнаружили чемодан серебра, которое уроженка Карелии пыталась провезти без декларации на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в ГТК.

Уроженка Карелии прилетела в Национальный аэропорт авиарейсом «Киев-Минск» и пошла по «зеленому» коридору, где не надо декларировать провозимые товары.

Вид и вес ее багажа вызвал подозрение у таможенников, в связи с чем женщину пригласили на «красный» коридор и проверили вещи сканером.

Среди вещей обнаружили партию украшений и аксессуаров из серебра, расфасованных в мешочки «zip-lock»: более тысячи брошей, цепочек, запонок, зажимов, пуговиц, пряжек, застежек и других предметов. 11,5 килограмм украшений находились в одном чемодане.

Женщина пояснила, что купила ювелирные изделия в Турции для последующей продажи.

Таможня «Минск-2» начала административный процесс в соответствии со ч.1 ст. 14.5 КоАП РБ (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкция этой статьи влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией незадекларированных товаров, или без конфискации