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Пассажирка самолета "Киев-Минск" пыталась незаконно провезти через границу чемодан серебра
27.02.2018 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники таможни «Минск-2» обнаружили чемодан серебра, которое уроженка Карелии пыталась провезти без декларации на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в ГТК.
Уроженка Карелии прилетела в Национальный аэропорт авиарейсом «Киев-Минск» и пошла по «зеленому» коридору, где не надо декларировать провозимые товары.
Вид и вес ее багажа вызвал подозрение у таможенников, в связи с чем женщину пригласили на «красный» коридор и проверили вещи сканером.
Среди вещей обнаружили партию украшений и аксессуаров из серебра, расфасованных в мешочки «zip-lock»: более тысячи брошей, цепочек, запонок, зажимов, пуговиц, пряжек, застежек и других предметов. 11,5 килограмм украшений находились в одном чемодане.
Женщина пояснила, что купила ювелирные изделия в Турции для последующей продажи.
Таможня «Минск-2» начала административный процесс в соответствии со ч.1 ст. 14.5 КоАП РБ (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкция этой статьи влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией незадекларированных товаров, или без конфискации
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Женщина пояснила, что купила ювелирные изделия в Турции для последующей продажи.
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