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Из Витебского аэропорта планируют рейсы в Краснодарский край и Санкт-Петербург
27.02.2018 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Авиарейсы из аэропорта Витебск востребованы у жителей Смоленской области, заявил журналистам губернатор Смоленской области Алексей Островский после переговоров в Москве с послом Беларуси в России Игорем Петришенко.
«Одним из ключевых пунктов переговоров стало
По его словам, авиарейсы из Витебска востребованы у жителей Смоленской области, и власти региона заинтересованы в том, чтобы смоляне улетали именно из Витебского аэропорта.
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Власти соседнего российского региона заинтересованы в том, чтобы смоляне улетали именно из Витебского аэропорта.
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