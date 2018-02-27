Из Витебского аэропорта планируют рейсы в Краснодарский край и Санкт-Петербург

Авиарейсы из аэропорта Витебск востребованы у жителей Смоленской области, заявил журналистам губернатор Смоленской области Алексей Островский после переговоров в Москве с послом Беларуси в России Игорем Петришенко.

«Одним из ключевых пунктов переговоров стало усиление возможностей Витебского аэропорта с точки зрения осуществления новых рейсов на российские курорты, прежде всего в Краснодарский край, а также в Санкт-Петербург», — сказал губернатор.

По его словам, авиарейсы из Витебска востребованы у жителей Смоленской области, и власти региона заинтересованы в том, чтобы смоляне улетали именно из Витебского аэропорта.