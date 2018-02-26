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Пропавший в Минске 20-летний парень погиб
27.02.2018 16:46 — Новости Общества | Tut.by
Днем 27 февраля в реке Свислочь нашли тело пропавшего в выходные парня. Об этом сообщила представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова.
Напомним, в ночь на 25 февраля
«В ходе поисковых мероприятий около 13 часов 27 февраля водолазы ОСВОДа обнаружили тело минчанина в реке Свислочь вблизи улицы Октябрьской в столице», — рассказала Марина Дранькова.
Ленинским районным отделом СК проводится проверка. По предварительной версии, случай не носит криминального характера. Точную причину смерти установит экспертиза.
По неофициальным данным TUT.BY, парень направлялся в ночной клуб и, вероятно, пытался сократить дорогу по льду.
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Его тело нашли в Свислочи. По предварительной версии, речь идет о несчастном случае.
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