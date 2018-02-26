Пропавший в Минске 20-летний парень погиб

Днем 27 февраля в реке Свислочь нашли тело пропавшего в выходные парня. Об этом сообщила представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова.

Напомним, в ночь на 25 февраля ушел из дома и не вернулся 20-летний парень. О его розыске писал отряд «Ангел».

«В ходе поисковых мероприятий около 13 часов 27 февраля водолазы ОСВОДа обнаружили тело минчанина в реке Свислочь вблизи улицы Октябрьской в столице», — рассказала Марина Дранькова.

Ленинским районным отделом СК проводится проверка. По предварительной версии, случай не носит криминального характера. Точную причину смерти установит экспертиза.

По неофициальным данным TUT.BY, парень направлялся в ночной клуб и, вероятно, пытался сократить дорогу по льду.