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Пропавший в Минске 20-летний парень погиб

27.02.2018 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Днем 27 февраля в реке Свислочь нашли тело пропавшего в выходные парня. Об этом сообщила представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова.

Напомним, в ночь на 25 февраля ушел из дома и не вернулся 20-летний парень. О его розыске писал отряд «Ангел».

«В ходе поисковых мероприятий около 13 часов 27 февраля водолазы ОСВОДа обнаружили тело минчанина в реке Свислочь вблизи улицы Октябрьской в столице», — рассказала Марина Дранькова.

Ленинским районным отделом СК проводится проверка. По предварительной версии, случай не носит криминального характера. Точную причину смерти установит экспертиза.

По неофициальным данным TUT.BY, парень направлялся в ночной клуб и, вероятно, пытался сократить дорогу по льду.

 
Теги: Минск
 
 
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Его тело нашли в Свислочи. По предварительной версии, речь идет о несчастном случае.

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