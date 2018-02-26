В Бресте в суде началось рассмотрение иска по строящемуся аккумуляторному заводу

27 февраля в суде Московского района Бреста началось рассмотрение иска к ООО «АйПауэр», сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.

Истцами выступили группа граждан и общественное объединение «Экодом», ответчиком — ООО «АйПауэр». В своем иске обратившиеся заявляют о нарушениях процедуры проведения общественного обсуждения данного проекта и требуют приостановки строительства аккумуляторного завода под Брестом до проведения повторного общественного обсуждения актуального отчета об оценке воздействия на окружающую среду.

На предварительном заседании представители «АйПауэр» и райисполкома возражали против исковых требований, сообщил Роман Кисляк. По их мнению, общественное обсуждение проекта проведено в соответствии с законодательством.

«В иске райисполком был заявлен как третье лицо. Сегодня суд изменил его процессуальный статус и привлек по делу в качестве соответчика», — рассказал правозащитник и добавил, что при подаче иска также заявлялось ходатайство о приостановлении строительства аккумуляторного завода до окончания рассмотрения дела, но суд его не удовлетворил.

На предварительном заседании истцы потребовали предоставить в суде отчеты об оценке воздействия на окружающую среду, которых, по их информации, было два. Суд обязал ответчика предоставить всю необходимую документацию.

Следующее судебное заседание назначено на 21 марта.

Вопросом строительства аккумуляторного завода обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Согласно отчету, промышленный новострой расположится с севера в 750 метрах от западной окраины деревни Хабы, с юго-востока в 1200 м от дачного поселка, с юга — в 1800 м от Щебрина, с запада — в 2500 м от Тельмы-2 и с востока — в 2 км от реки Мухавец.

Жители Бреста и района узнали о строительстве завода из прессы и возмутились, почему власти Брестского райисполкома не поинтересовались их мнением по данному вопросу. Как оказалось, процедура общественных обсуждений проводилась еще в декабре 2016 года. Однако тогда «замечаний и предложений» от общественности не поступило. Как отмечают противники строительства, они об этой процедуре даже не знали, так как соответствующее уведомление публиковалось в печатной версии районной газеты «Заря над Бугом», которая выходит тиражом 3400 экземпляров, и на сайте издания.

Главное, что беспокоит сельчан, — оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия».

22 февраля противники завода подали в Администрацию президента обращение с требованием приостановить строительство завода, под которым подписались свыше 36 тысяч человек.

25 марта несогласные вышли на молчаливый протест на площади Ленина. По оценке правозащитников, в несанкционированной акции приняли участие свыше 100 человек.