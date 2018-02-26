Самолет Минск-Париж почти два часа кружил над Беларусью и вернулся в аэропорт вылета

Сегодня самолет «Белавиа» по маршруту Минск-Париж вернулся в белорусскую столицу вскоре после вылета — сработала сигнализация о неисправности в системе кондиционирования. Самолет выработал топливо и вернулся в Минск.



Скриншот маршрута с сайта flightradar24.com

Рейс «Белавиа» Минск-Париж B2−865 вылетел из белорусской столицы около 11.40. Над Ивенцом он был вынужден возвращаться назад. По сайту Flightradar24 видно, что самолет долго кружил в небе. В 13.38 он приземлился в Минске.

— При взлете авиалайнера Embraer 195, следовавшего по маршруту Минск-Париж, в кабине пилотного состава сработала сигнализация о технической неисправности в системе кондиционирования. Экипаж принял решение о выработке топлива для возвращения воздушного судна в аэропорт вылета. Посадка в Национальном аэропорту «Минск» прошла в штатном режиме, — прокомментировали TUT.BY в «Белавиа».

Резервный борт авиакомпания направила в Париж в 15:55 по минскому времени.

Обратный рейс «Белавиа» из Парижа должен был прибыть в Минск в 18.30. Сейчас на онлайн-табло Национального аэропорта «Минск» отмечено, что он задерживается. В авиакомпании отмечают, что его ожидают в Минске в 22.15.