Сколько стоит покататься на лыжах и коньках в Минской области

Глава Администрации президента Наталья Кочанова недавно на встрече с трудовым коллективом столичного предприятия отметила: «Это не дело, когда зимой услуги по катанию на лыжах или коньках стоят немалые суммы». Речь шла о местах досуга в Минске. А что на Минщине? Корреспонденты МЛЫН.BY отправились на катки и лыжные трассы.





Жодино

В 2015 году в городе возле стадиона «Торпедо» появилась крытая ледовая площадка. Одновременно здесь могут находиться до 50 человек. Каток работает с осени и практически до лета.

Покататься один час на коньках взрослому обойдется в 3,50, ребенку до 14 лет — 2,50 руб. Прокат коньков — 2,50 и 1,50 соответственно.

ФСК «Гранд» готов предложить тюбинги напрокат. Их можно взять на час, сутки и даже неделю. За час — от 2,5 до 3,00 руб.

«Гранд» также выдает коньки и лыжи напрокат. Стоимость услуги варьируется от 2,00 руб. до 2,50 за час и от 6,00 до 7,50 — сутки, в зависимости от размера коньков.

Прокат спортивного инвентаря (лыжи, палки, ботинки) в сумме составляет 5,00 руб. за час и 7,5 руб. — сутки.

Коньки и лыжи во временное пользование можно взять на стадионе «Торпедо». И те, и другие обойдутся в равную сумму — 3,75 руб. в сутки.





Слуцк

Практически возле каждой школы залиты катки, организованы лыжные трассы, работают хоккейные коробки. Главная ледовая площадка оборудована на городском стадионе. В будние дни здесь немноголюдно, наплыв посетителей приходится на выходные. По вечерам каток освещается, есть и музыкальное сопровождение. Стоимость часа катания вместе с арендой оснащения — всего 2,35 руб. Дороже обойдется заточить коньки — 4,5 руб.

Молодечно

Арендовать спортивный инвентарь можно в трех точках: на городском стадионе, в СШ № 14 и Ледовом дворце. На стадионе дадут только лыжи, час катания для взрослых обойдется в 2 рубля 50 копеек, детям — 2. За коньками придется бежать в Ледовый дворец, где сеанс свободного катания для взрослых (45 минут) стоит 3 рубля 30 копеек, а сами коньки — 2,80. Для детей до 16 лет предусмотрены скидки — 2,80 и 2,20 соответственно.





Борисов

Один из самых популярных катков в Борисове находится на центральной площади. Но на выходных он не работал: лед был еще не готов.

Популярное у борисовчан место — парк культуры и отдыха. Но и там, на площадке, где обычно заливают каток, было пусто и льда не наблюдалось. Хотя красочный стенд на входе приглашал на каток. Указано и время работы, здесь же объявление о заточке коньков — услуга стоит 3 рубля. И вот тебе сюрприз. Неприятный!

Хороший, ровный лед на городском стадионе. Прокат коньков работает в будние дни с 15.00, в выходные — с 12.00 и до 21.00. Стоимость одного часа катания — 3 рубля (с прокатом коньков) и 2 — со своими. В наличии теплая раздевалка.

Есть несколько хоккейных коробок — в лицее, СШ № 18 и № 20, в Новосадской средней школе. Тут можно не только покататься на коньках, но и поиграть в хоккей. На школьные катки со своими коньками пускают бесплатно. Прокат коньков в СШ № 18 — 2 рубля 50 копеек, а в СШ № 20 — 2 рубля детям до 14 лет, взрослым — 3.

Для любителей лыж есть освещенная трасса на полигоне в районе Лесной горки, так называемой «генеральской» дороги. Еще две лыжные трассы в районе агрогородка Старо-Борисов и деревни Бытча. Катайтесь себе на здоровье бесплатно, но взять напрокат лыжи, а также популярные сегодня тюбинги, или санки-ватрушки, в Борисове не удастся. Таких услуг в городе просто нет.

Вилейка

В городе каток открытый, на городском стадионе, который недавно пережил большую реконструкцию.

— Есть освещение, играет музыка, — рассказывает заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Вилейского райисполкома Олег Гаврищук. — Вход на лед платный — 1 рубль 50 копеек. Но если у вас своих коньков нет, придется к этой сумме добавить еще 3 рубля 60 копеек.

Именно столько стоит прокат на час для взрослых. Для детей услуга обойдется в три рубля.

Примерно такую же сумму попросят за лыжи, пункт проката которых работает на улице Льва Толстого, 55.





Любань

Работает 1 общегородской каток на базе ДЮСШ. Стоимость часового сеанса — 70 копеек, еще 1,90 придется отдать за аренду коньков. Для массового катания открыта и хоккейная коробка в городском поселке Уречье. С прокатом спортинвентаря час стоит полтора рубля.

На Любанщине работают 4 лыжные трассы. Аренда оснащения — от 1,30 до 1,90 руб.

Солигорск

В Ледовом дворце каток работает почти круглый год, однако и уличные площадки пользуются большим спросом. В этом году катки залили рядом с СШ № 11 и на футбольном поле СШ № 3. Для массового катания в районе предназначены 5 хоккейных коробок. Зимние забавы в городе шахтеров существенно дороже, чем в соседних Слуцке и Любани. Так, за час катания на открытых ледовых площадках и прокат коньков взрослым придется отдать 5 рублей, детям — от 2 до 3 рублей. Посещение катка со своими коньками стоит от 1 до 2 рублей (в зависимости от катка).

В городе и районе проложены также 4 лыжные трассы. Катание бесплатное. Аренда лыжного снаряжения — от 2,5 до 7 руб.





Воложин

Здесь массовые катания на коньках организовать все еще не могут.

— Городское озеро как следует не промерзло, — сообщили в физкультурно-оздоровительном центре «Надежда». — Но прокат работает.

Коньки можно взять за 3 рубля, лыжи — за 4. Для детей делают небольшую скидку и учитывают время, которое понадобится, чтобы добраться до ФОЦа.

Несвиж

Наконец-то залили лед на центральной площади прямо перед зданием райисполкома. Здесь же организован прокат снаряжения.

Коньки — 3 руб. за сутки и 6 руб. за месяц, лыжи — 3,50 и 12,5 руб. соответственно.

В наличии имеются 40 пар коньков. Их можно купить. Как отметила заведующий прокатом ОАО «Дабрабыт» Марина Букато, в этом сезоне любители катания на льду приобрели уже 20 пар.





Личное мнение

Дмитрий ГОРОШКО, житель Молодечно:

«Удовольствие не из дешевых. Чтобы отвести душу и насладиться отдыхом, этих сорока пяти минут, конечно же, мало. Ну, а полтора часа, проведенные на льду семьей из четырех человек, выливаются почти в 50 рублей. Один раз сходишь — другой уже подумаешь: не лучше ли будет в парке на саночках покататься, а на сэкономленные деньги детям фрукты купить».

Взгляд МЛЫН.BY

Тревожат несколько принципиальных моментов. Прежде всего — разбежка цен на услуги по зимним видам спорта. Чем ее объяснить — конъюнктурой рынка, затратами? Или просто тем, что в большом городе все дороже? Хотя в том же Воложине цены на прокат выше, чем в некоторых более крупных райцентрах.

Почему за катание на открытых ледовых площадках, если пришел со своими коньками, берут деньги? Чтобы платить Деду Морозу за качественный лед? Ах, да: освещение, музыка… Неужели нельзя как следует наладить работу, подключив предприятия и организации района, чтобы не было этих барьеров у людей на пути к здоровью?

И еще. Удивительно, что на исходе зимы кое-где откровенно спят. Видимо, не нужны там и платные услуги, а забота о досуге и здоровье людей тем более до лампочки.