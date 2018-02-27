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Как в Беларуси делают 3D-операции на сердце и делятся опытом с врачами из Германии
27.02.2018 19:24 — Новости Общества | Tut.by
Уже год белорусские кардиохирурги делают уникальные 3D-операции на сердце. Они помогают справиться с коварным заболеванием, которое приводит к смерти. На этой неделе перенять опыт таких операций в РНПЦ «Кардиология» приехали специалисты из ведущей клиники Германии.
«Сначала — одышка, головокружение, а в некоторых случаях сразу наступает смерть»
Юрию Галенчику 39 лет. Несколько дней назад ему сделали 3D-операцию на сердце из-за гипертрофической кардиомиопатии. Уже год такие операции у нас делают по методике 3D. И сегодня в Беларуси уже около 20 таких прооперированных пациентов.
Отличие 3D-операции от обычной в том, что кардиохирург может более точно иссечь гипертрофированную мышечную ткань сердца. Это получается благодаря тому, что у врача есть индивидуальная модель органа и он понимает, сколько именно и что нужно убрать. Ведь если удалить больше положенного, можно пробить отверстие между камерами сердца. Если меньше — сердце не будет работать на полную мощность.
О своей болезни Юрий узнал случайно — решил пройти водительскую медкомиссию.
— Оказалось, что у меня высокое давление, и УЗИ сердца подтвердило диагноз. Все, как снег на голову. Сейчас себя чувствую намного лучше, одышка стала беспокоить меньше, — рассказывает он.
Кардиохирург РНПЦ «Кардиология» Виталий Одинцов, рассказывает, что основные симптомы гипертрофической кардиомиопатии — одышка и головокружение, человек может упасть в обморок. Это генетическая болезнь, именно поэтому, когда ее выявляют, рекомендуют сделать УЗИ сердца всем кровным родственникам пациента. Генетический фактор срабатывает в 15%.
— Это заболевание у человека может быть с рождения. Если под микроскопом посмотреть клетки миокарда сердца, то мы увидим признаки заболевания: мышечные волокна будут увеличены и хаотично расположены. Плюс ко всему мышечная ткань будет утолщена, что и приводит к нарушению нормального сердечного импульса, — рассказывает он.
По словам специалиста, жалобы на одышку и головокружение могут появиться у пациентов даже в молодости.
— Заболевание проходит несколько стадий. Сначала признаков обструкции сердца не будет, так как нет препятствий у оттока крови. Со временем стенки сердца начнут утолщаться, а его камеры уменьшаться. В итоге сердцу понадобится больше усилий, чтобы прокачать кровь.
Эта болезнь коварна тем, что она может никак не проявляться, а потом человек просто резко умрет.
— В истории есть примеры, когда профессиональные спортсмены, футболисты бежали по полю, внезапно падали на газон и больше не поднимались. Как правило, их диагнозом была не вовремя диагностированная гипертрофическая кардиомиопатия.
В Беларуси около 400−500 больных. Распространенность болезни не отличается от мировых показателей.
В каких случаях делают 3D-операции на сердце?
Стандартные операции при гипертрофической кардиомиопатии в РНПЦ «Кардиология» начали делать с 2008 года, с 2017 года здесь
— Потенциал 3D-моделирования в кардиохирургии большой. Особенно это касается детской кардиохирургии, когда у маленьких пациентов выявляют врожденные пороки сердца, транспозицию сосудов. Также этот метод можно использовать при аневризмах желудочка сердца, — отмечает Виталий Одинцов.
Кардиохирург Владимир Андрущук рассказывает, что команда надеялась на госфинансирование своего научно-исследовательского проекта. Это бы помогло материально поддержать смежных специалистов: врачей УЗИ-диагностики, компьютерной томографии. Без их вклада сложно представить 3D-моделирование. Но, к сожалению, несмотря на поддержку со стороны клиники и международное признание эксперты посчитали эту тему неперспективной.
Медики отмечают, что с ростом количества таких операций растет и нагрузка на смежных специалистов.
— Каждому больному через три месяца после операции делаем УЗИ, а затем — раз в год. То есть с ростом количества операций, растет и количество УЗИ, — отметил Виталий Одинцов.
Медики из Германии приехали, чтобы больше узнать о 3D-операциях на сердце
В РНПЦ «Кардиология» приехали два кардиохирурга из немецкой клиники Высшей медицинской школы Ганновера. Они хотят перенять опыт разработанной в Беларуси 3Д-технологии. А немецкие врачи имеют большой опыт в операциях при тромбоэмболии легочной артерии. Они поделятся своими знаниями с белорусами.
Сергей Чеботарь, кардиохирург клиники Высшей медицинской школы Ганновера, эмигрировал в Германию около 20 лет назад из Молдовы. В Минске он впервые. Его коллега Нурбол Койгелдиев родом из Казахстана, но также работает в Германии. По словам медиком, 3Д- операции на сердце — инновационный метод не только для Беларуси, но и для Европы в целом. В Германии такие операции, по их словам, не делают.
— Хирург делает стандартную операцию плюс-минус на глаз, а 3Д-операция позволяет все вычислить вплоть до миллиметра, — отмечает Сергей Чеботарь. — Думаю, эта операция имеет большое будущее в индивидуализированной хирургии.
Белорусские медики не раз стажировались в клинике Высшей медицинской школы Ганновера, в том числе и по трансплантации легкого, комплекса «сердце-легкое». Сейчас они надеются на сотрудничество и в научных проектах.
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Уже год белорусские кардиохирурги делают уникальные 3D-операции на сердце. На этой неделе перенять опыт в РНПЦ "Кардиология" приехали специалисты из ведущей...
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