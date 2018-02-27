Скандальная Настя Рыбка обратилась в своем Instagram к американским журналистам и пообещала рассказать все о выборах в США, Трампе и российских депутатах. А также попросила помощи в предоставлении ей и «репрессированной» команде политического убежища в Америке.



Фото: life.ru

— Друзья, американская пресса! Я вам очень многое не хотела рассказывать раньше, но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть и очень надолго, — говорит Настя Рыбка, она же Анастасия Вашукевич из Бобруйска, в видео, выложенном в Instagram. Судя по нему, обращение к журналистам девушка записывала в полицейской машине, которая напоминает железную клетку. — Поэтому я готова рассказать вам все недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить аудио и видео, касаемых связи наших уважаемых депутатов с Трампом и со всей этой шумихой выборов в США. Я знаю очень многое, поэтому жду ваших предложений и жду вас в тайской тюрьме. Сегодня нам сказали, что нас арестовали по какому-то приказу из Бангкока, теперь кому-то заплатили, чтобы мы сели. Нарушили все законы Таиланда: мы вышли под залог, нас не выпустили по итогу, если найдете меня в тайской тюрьме еще живой, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Жду ваших предложений!

Девушка также опубликовала телефон человека, с которым предлагает связаться американским журналистам через WhatsApp.

В понедельник, 25 февраля, стало известно, что Алекс Лесли (Александр Кириллов из Витебска), Настя Рыбка и еще 8 человек задержаны полицией Таиланда за незаконное проведение секс-тренинга. За данное нарушение местное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $ 3 тыс.).

Куда девушку увезли после суда, Настя Рыбка не сообщила. Чуть позже в ее Instagram появилось сообщение, которое сопровождалось словами: «Просьба распространить слова Насти Рыбки».

«Настя Рыбка заболела в тюрьме. Двое суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют. Сегодня был суд. По суду выпустили под залог 6 человек, включая Алекса Лесли и Андрея Покера. (…) Из суда свободных перевезли в иммиграцию. И в иммиграции сообщили, что после суда, несмотря на залог, их лишили тайских виз».



Фото: страница вконтакте Алекса Лесли

Говорится, что в суде участники секс-тренинга не признали свою вину, теперь они содержатся в худших условиях, а Настя Рыбка «отморозила почки похоже». Кроме того, к задержанным приходил человек из консульства.

«Он говорил Насте и Алексу, что лучше им признать вину, и лететь срочно в Россию. Настя считает, что Россия стремится, чтобы она сгнила в тайских тюрьмах из-за дела Навального, из-за интервью, которое она давала журналисту НБС, но оно еще не вышло, если что-то случится с ней, она сказала обратиться к НБС по поводу ее интервью. (…) Настя официально через свою страницу в Инстаграм попросила США о помощи выбраться из этой ситуации и предоставить защиту и политическое убежище 10 репрессированной членам команды, которых Россия достала в Тайланде».

Напомним, 9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска Витебска">подал в суд иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова. По его мнению, молодые люди без согласия разместили в социальных сетях фото и видео олигарха. Иск появился после того, как Алексей Навальный опубликовал очередное расследование. В нем речь шла об отдыхе на яхте российского миллиардера Олега Дерипаски зампреда правительства РФ Сергея Приходько . Они отдыхали в окружении девушек, в том числе Насти Рыбки.