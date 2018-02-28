Доброе утро!

Ну вот и наступил последний день зимы. Все, пережили, не замерзли — завтра весна, друзья! И все обязательно будет хорошо.





ВАЖНОЕ

В Минск вернулась национальная сборная Беларуси по биатлону. В Национальном аэропорту спортсменов ждали многочисленные болельщики и журналисты, представители официальных фан-клубов и, конечно, члены БРСМ с их звонкими речевками и патриотическими плакатами. Вот здесь рассказываем и показываем , как «золотые» биатлонистки, словно рок-звезды, пробирались через толпу поклонников, и подводим олимпийские итоги с нашими тренерами и атлетами. Ну и смотрите, как вообще Беларусь выступила в Пхенчхане в сравнении с другими зимними Олимпиадами.





Президент на очередном заседании Совбеза предложил ужесточить наказание за пьяные ДТП (но не ограничивать продажу спиртного), а генпрокурор — серьезно бороться с шумными соседями и стритрейсерами . А еще вчера стало известно о том, что обсуждается возможность декриминализации преступлений по самым легким частям наркотической ст. 328 УК РБ — хотя МВД считает, что «законодательство в отношении наркотиков совершенно на сегодняшний день».

Нацбанк установил верхний предел процентной ставки по разным кредитам — и объяснил, зачем он сдерживает аппетиты банков .

Весь день следили за проблемами в Житковичском районе: там вначале треснул мост, потом — уплыл понтон, затем — затопило подъезды к переправе, а сейчас Припять замерзла — и уже даже катера МЧС не могут перевозить людей на другой берег. Жизнь и экономика в регионе парализованы , власти не знают, что делать, местные надеются на ковер-самолет и по 7 часов добираются на работу в объезд .

А что у нас там с делом маршрутчиков? Помните, из-за изменений в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» многие маршрутчики-нерегулярщики с понедельника не смогли выйти на рейсы? В итоге в некоторых городах люди и вовсе лишились возможности добраться в столицу. Вчера Минтранс пытался успокоить водителей и пассажиров : примем, мол, все меры, чтобы обеспечить перевозками.

ПОПУЛЯРНОЕ

На днях в «ВКонтакте» обсуждали парня с мечом без ножен в минском троллейбусе. Мы пообщались с необычным пассажиром и узнали, зачем ездить в транспорте с оружием и как его пропускает охрана метрополитена. Мартин смеется: «Когда ты два метра ростом и у тебя меч — у посторонних нет желания доколупываться».





В понедельник Гомель взбудоражила новость о гибели троих молодых людей. 20-летние Сергей, Денис и Андрей умерли в гараже, отравившись угарным газом. Этого могло не случиться, знай парни, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя заводить машину в закрытом гараже. Запомните, никогда! Даже если нужно срочно согреться. И даже если тебе 20 лет и ты уже вроде бы совсем взрослый. Мы разобрались, что там произошло .

В полоцкой школе родителей заставляли сдавать деньги в попечительский совет — на ремонт. Уникальная для Беларуси ситуация, да (ха-ха-ха)? Но эти возмутились — и пошли в прокуратуру! Чем дело закончилось — рассказываем здесь .

А вот история невезучего гомельчанина , который решил сэкономить немножко времени: утром завел свой Mercedes, оставил его прогреваться у подъезда — и пошел домой завтракать. Доел свою яичницу, вышел к машине — а ее-то нет!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В этом году школьное образование ждут очередные изменения — экзамены в гимназии отменяют, но обещают вернуть в школы углубленное изучение предметов в 5−9 классах. А мы пока вспомнили, как менялась система школьного образования в 90-х и начале 2000-х . К чему должна была привести реформа Стражева — с 12-леткой и профильным обучением, — если бы в 2008-м ее не свернули? Зачем ввели 10-балльную систему оценки? Какую проблему решило ЦТ и какую — более серьезную — породило?

Не пропустите мнение политического обозревателя Юрия Дракохруста о том, каким будет День воли — 2018: вот здесь он разложил по полочкам два пути оппозиции . «Есть серьезные основания предполагать, что успех их дипломатии может быть похож на мораль известной басни про лебедя, рака и щуку. Одни пойдут одним путем, другие — другим, результатом станет путаница в умах людей и широкий спектр возможностей для власти: можно одних разогнать, других не трогать, можно всех разогнать, можно никого не разгонять. И продемонстрировать при этом и народу, и западным партнерам впечатляющую степень самоорганизации оппонентов, мол, видите, с кем приходится иметь дело, если б не благодетельная диктатура, так вообще все б на деревьях сидели и друг друга резали».





Посмотрите, какие крутые у нас кардиохирурги : сами делают 3D-операции на сердце при гипертрофической кардиомиопатии и учат этому врачей из Германии! Эта болезнь, говорят специалисты, коварна тем, что она может никак не проявляться, а потом человек просто резко умрет: «В истории есть примеры, когда профессиональные спортсмены, футболисты бежали по полю, внезапно падали на газон и больше не поднимались».

А вот вскрылся еще один случай насилия в армии : прапорщика осудили за то, что он бросил в солдата лопату — и тому пришлось удалить селезенку. «Игорь, прости! Не думал, что так получится», — говорил прапорщик в суде. Игорь-то, может, и простил…

Если вдруг весной вы планируете покупать загородный дом, то вот здесь можно потренировать своего внутреннего оценщика: вот наш тест — попробуйте угадать , какие деньги хотят получить за свои коттеджи владельцы.

Все новости вторника, 27 февраля

Кстати, дорогие девушки! Все уже посмеялись над картинкой про Машу, которая качает пресс, потому что на море лететь через два часа? А в жизни-то не до смеха. Весна уже завтра, и скоро не получится прятать под пуховиком честно наетое за зиму. Давайте скорее качать пресс и не только! А мы поможем .

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