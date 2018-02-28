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Более пяти тысяч безвизовых туристов посетили Гродно с начала года

28.02.2018 09:46 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала года Гродно и окрестности посетили свыше 5 тысяч туристов более чем из 20 стран. За аналогичный период 2017 года эта цифра была в два раза меньше, рассказали БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.


 — Несмотря на то, что февраль далеко не самый активный в плане туризма период, отмечаем положительную динамику, рост интереса иностранцев к региону. Каждые выходные ставятся новые рекорды по количеству безвизовых туристов, посетивших город. Если в январе по субботам эта цифра составляла около 200−250 человек, то в последний уик-энд их приехало свыше 400. В выходные едут в основном организованные группы, а в будние чаще город посещают индивидуальные туристы. В некоторые дни в город приезжает до 100 человек, — рассказали в управлении.

Традиционно в числе лидеров гости из Польши, Литвы и Латвии.

Чаще всего туристы приезжают не на один день, а на несколько: наибольшей популярностью пользуются двух- и трехдневные туры в выходные.

Напомним, безвизовая зона «Парк Августовский канал» начала действовать 26 октября 2016 года. Туристы могли находиться без визы на его территории пять дней. А в декабре 2017 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей продлили до 10 дней. Также увеличилось количество пунктов пропуска и расширилась территория для временного пребывания иностранных туристов. Так, для иностранных туристов парка «Августовский канал» разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района

 
Теги: Гродно
 
 
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Традиционно в числе лидеров гости из Польши, Литвы и Латвии. Чаще всего туристы приезжают не на один день, а на несколько: наибольшей популярностью пользуются двух-...

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