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Более пяти тысяч безвизовых туристов посетили Гродно с начала года
28.02.2018 09:46 — Новости Общества | Tut.by
С начала года Гродно и окрестности посетили свыше 5 тысяч туристов более чем из 20 стран. За аналогичный период 2017 года эта цифра была в два раза меньше, рассказали БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.
— Несмотря на то, что февраль далеко не самый активный в плане туризма период, отмечаем положительную динамику, рост интереса иностранцев к региону. Каждые выходные ставятся новые рекорды по количеству безвизовых туристов, посетивших город. Если в январе по субботам эта цифра составляла около 200−250 человек, то в последний уик-энд их приехало свыше 400. В выходные едут в основном организованные группы, а в будние чаще город посещают индивидуальные туристы. В некоторые дни в город приезжает до 100 человек, — рассказали в управлении.
Традиционно в числе лидеров гости из Польши, Литвы и Латвии.
Чаще всего туристы приезжают не на один день, а на несколько: наибольшей популярностью пользуются двух- и трехдневные туры в выходные.
Напомним,
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Традиционно в числе лидеров гости из Польши, Литвы и Латвии. Чаще всего туристы приезжают не на один день, а на несколько: наибольшей популярностью пользуются двух-...
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