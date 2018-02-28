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Россияне смогут проголосовать в Бресте и Пинске
28.02.2018 — Новости Общества | Голас часу (Малорита)
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 18 МАРТА 2018 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Генеральное консульство России в Бресте приглашает Вас проголосовать
Для удобства избирателей 11 марта с 11:00 до 17:00 будет проведено выездное досрочное голосование в Пинске, пл.Ленина, д.7А (Городской дом культуры)
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 18 МАРТА 2018 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Генеральное консульство России в Бресте приглашает Вас
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