Россияне смогут проголосовать в Бресте и Пинске

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 18 МАРТА 2018 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





Генеральное консульство России в Бресте приглашает Вас проголосовать

с 8:00 до 20:00

по адресу: Брест, ул.Пушкинская, 10

Для удобства избирателей 11 марта с 11:00 до 17:00 будет проведено выездное досрочное голосование в Пинске, пл.Ленина, д.7А (Городской дом культуры)

Для участия в голосовании необходим паспорт гражданина Российской Федерации

Телефон для справок: +375-162-53-78-42