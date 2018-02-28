ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россияне смогут проголосовать в Бресте и Пинске

28.02.2018 — Новости Общества | Голас часу (Малорита)  
Размер текста:
A
A
A

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 18 МАРТА 2018 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Россияне смогут проголосовать в Бресте и Пинске

Генеральное консульство России в Бресте приглашает Вас проголосовать
с 8:00 до 20:00
по адресу: Брест, ул.Пушкинская, 10

Для удобства избирателей 11 марта с 11:00 до 17:00 будет проведено выездное досрочное голосование в Пинске, пл.Ленина, д.7А (Городской дом культуры)
Для участия в голосовании необходим паспорт гражданина Российской Федерации
Телефон для справок: +375-162-53-78-42

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 18 МАРТА 2018 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Генеральное консульство России в Бресте приглашает Вас

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика