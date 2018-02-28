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В Бресте блогера осудили за организацию протестов против аккумуляторного завода

28.02.2018 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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28 февраля суд Ленинского района признал блогера Александра Кабанова в нарушении порядка организации мероприятия повторно в течение года. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.


Активисту вменялись призывы к участию в несанкционированной акции протеста противников строительства аккумуляторного завода, который прошел 25 февраля на площади Ленина в Бресте: несогласные вышли на молчаливый протест, по оценке правозащитников, в несанкционированной акции приняли участие свыше 100 человек.

Суд назначил Александру Кабанову 50 базовых величин штрафа (1225 рублей). Как отметил правозащитник, заседание проходило при аншлаге:

«В суде был полный зал людей. Некоторым пришлось даже в коридоре стоять — мест не было».

28 февраля будет рассматриваться административное дело в отношении еще одного брестского блогера Сергея Петрухина. Ему также вменяются призывы к участию в несанкционированной акции протеста.

Как сообщал ранее БелаПАН, Петрухина и Кабанова задержали вечером 23 февраля в Бресте. Выходные они провели в изоляторе временного содержания. На суде 26 февраля оба ходатайствовали о предоставлении адвоката. В итоге заседание перенесли на 28 февраля.

Вопросом строительства аккумуляторного завода обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Согласно отчету, промышленный новострой расположится с севера в 750 метрах от западной окраины деревни Хабы, с юго-востока в 1200 м от дачного поселка, с юга — в 1800 м от Щебрина, с запада — в 2500 м от Тельмы-2 и с востока — в 2 км от реки Мухавец.

Жители Бреста и района узнали о строительстве завода из прессы и возмутились, почему власти Брестского райисполкома не поинтересовались их мнением по данному вопросу. Как оказалось, процедура общественных обсуждений проводилась еще в декабре 2016 года. Однако тогда «замечаний и предложений» от общественности не поступило. Как отмечают противники строительства, они об этой процедуре даже не знали, так как соответствующее уведомление публиковалось в печатной версии районной газеты «Заря над Бугом», которая выходит тиражом 3400 экземпляров, и на сайте издания.

Главное, что беспокоит сельчан, — оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Жители Бреста и района с этими выводами не согласны.

22 февраля противники завода подали в Администрацию президента обращение с требованием приостановить строительство завода, под которым подписались свыше 36 тысяч человек.

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Теги: Брест
 
 
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