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Холоднее всего минувшей ночью было в Езерище - 21 градус мороза
28.02.2018 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Холоднее всего ночью на 28 февраля было в поселке Езерище на севере Витебской области — 21 градус мороза, сообщили в Гидрометцентре.
Самая холодная ночь этой зимой была с 26 на 27 февраля: температура в Кличеве Могилевской области достигла минус 30,4 градуса.
В Беларуси 28 февраля облачно. На значительной части территории пройдет небольшой снег, местами метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха днем составит минус 9−15 градусов.
На 1 марта синоптики
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Самая холодная ночь этой зимой была с 26 на 27 февраля: температура в Кличеве Могилевской области достигла минус 30,4 градуса.
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