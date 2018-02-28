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Холоднее всего минувшей ночью было в Езерище - 21 градус мороза

28.02.2018 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Холоднее всего ночью на 28 февраля было в поселке Езерище на севере Витебской области — 21 градус мороза, сообщили в Гидрометцентре.

Самая холодная ночь этой зимой была с 26 на 27 февраля: температура в Кличеве Могилевской области достигла минус 30,4 градуса.

В Беларуси 28 февраля облачно. На значительной части территории пройдет небольшой снег, местами метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха днем составит минус 9−15 градусов.

На 1 марта синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

 
 
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Самая холодная ночь этой зимой была с 26 на 27 февраля: температура в Кличеве Могилевской области достигла минус 30,4 градуса.

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