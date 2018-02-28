Здесь вам не кино, или Почему пускать отцов во все белорусские роддома как минимум рано

Анна Руденко. Редактор. Мама троих детей — 11 лет, 9 лет и 1 года

Минздрав вдруг решил , что семьи белорусов «будут крепчать», а отцовский инстинкт «проявится раньше», если разрешить родственникам посещения родильниц с младенцами прямо в палатах роддомов. И все сразу станет как в американских фильмах: вот она, уставшая, но счастливая, возлежит на подушках, вот рядом новоиспеченный отец целует милую крошку, а в ногах кровати умиленные бабушки утирают слезы счастья. Да-да, белорусы тоже так хотят!

Осталась самая малость — «разработать логистику посещений молодых мам, чтобы семья смогла насладиться радостным моментом в приватной обстановке, не мешая другим женщинам и не нарушая режима работы роддома» (стилистика официального сообщения сохранена. — Прим. TUT.BY). Как человек, родивший троих детей в трех разных роддомах столицы, скажу вам, что подобная «логистика» в нынешних условиях для всех просто невозможна! Объясняю, почему.

Только пап в общей палате и не хватает!



Фото с сайта 6 роддома Минска

Давайте начнем с того, какие сейчас условия созданы в белорусских роддомах.

У нас есть вип-отделение семейного типа в 6-м роддоме столицы, где в больших палатах уже созданы все условия для совместного пребывания после родов всей семьи, включая, при желании родильницы, бабушек и дедушек. За немалые деньги и с разумной организацией — отдельным входом и отдельными комнатами.

Во всех крупных роддомах есть платные палаты (так называемой «повышенной комфортности»): чаще всего они отличаются от бесплатных только количеством человек в ней — одна или две мамы с малышами. В некоторых и бытовые условия лучше: может быть телевизор, холодильник, дополнительная мебель. Таких палат мало — чаще всего одна-две на каждое отделение роддома — и на размещение в них всегда стоит очередь из родивших. Но везет, как вы понимаете, единицам. В платные палаты некоторых белорусских роддомов и сегодня пускают пап — далеко не везде.

И есть стандартные общие палаты — в них обычно размещают по три-шесть мам с младенцами (за исключением разве что бюджетных палат в РНПЦ «Мать и дитя»). То есть — по шесть-двенадцать человек в одной относительно небольшой комнате! Правда же, здесь только пап не хватает?..

Женщина после родов — совсем не Мадонна с младенцем



Фото: pixabay.com

Если кто-то представляет себе только-только родившую женщину эдакой мило растрепанной Мадонной с розовощеким младенцем на руках, то я вас разочарую. Ранний послеродовый период — это обильное маточное кровотечение, окровавленные же «подклады» — советское наследие роддомов, забегающий по-быстрому осмотреть и оценить состояние родильницы прямо на кровати, откинув одеяло, дежурный врач, попытки накормить вопящего от голода младенца грудью — и возможные неудачи со вскармливанием, сцеживания, молокоотсосы, попытки подремать в те редкие моменты, когда твое голодное счастье наконец-то ненадолго уснет в кювезике или у груди, и прочие трудности роддомовского бытия. В общей палате все их можно смело умножать на пять — и кто-то все еще считает, что здесь не хватает пап?

Скажите, мамы, кто из вас хотел бы в эти моменты видеть рядом с собой чужого мужчину? А пятерых чужих мужчин? То-то же. И если, ложась в больницу, каждая женщина отдает себе отчет в том, что может оказаться в одной палате с абсолютно разными женщинами — порой, что уж скрывать, нам неприятными: неопрятными, скандальными, эгоистичными и пр. — то терпеть постоянное присутствие еще и их мужей никто, простите, «не подписывался».

Сначала — условия, потом — папы



Фото: Reuters

Я двумя руками за то, чтобы папа был рядом с родными с первых суток жизни его новорожденного ребенка, но очевидно, что для этого мало озаботиться «укреплением семьи» — в первую очередь нужно создать инфраструктуру.

Палаты, куда могут приходить папы и бабушки, обязательно должны быть одноместными, желательно — иметь отдельный вход с улицы, и обязательно — условия для комфотного пребывания отца в палате (да элементарное кресло!). А жесткие саннормы — да Бог с ними, не усложняйте: во всем мире папы-бабушки-дедушки могут прийти в гости в палату к только-только родившей женщине, не проходя полную санобработку. Равно как и вы не проводите дезинфекцию машины, квартиры и старших детей, забирая на третьи сутки жизни младенца домой. Вымытых папой рук будет вполне достаточно — создайте только ему условия.

Пока же их нет, давайте наши мужчины будут проявлять свой «ранний отцовский инстинкт» во время беременности жены, партнерских родов и всей оставшейся счастливой семейной жизни. Трое суток в современных роддомах можно пережить и без папы — чтобы комфортно (ну хотя бы относительно) было всем.

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