Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Савочкина рассказала , что родственникам разрешат посещать молодых мам прямо в палатах родильных домов. Однако эта идея понравилась далеко не всем женщинам. Власти собираются прорабатывать этот вопрос.



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Новшество с посещениями женщин в палатах родильных домов решили ввести для того, чтобы папы раньше могли ощутить радость отцовства. Оно коснется родовспомогательных учреждений всех уровней. Но не все женщины обрадовались такой новости.

— Если почитать в интернете комментарии к этой новости, можно увидеть, что около 80% женщин к этому не готовы, — рассказала начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светлана Манышева. — Идея с посещениями очень хорошая. Но чтобы осуществить ее, должны быть условия. Это очень важный момент. В палате, где лежит пять−шесть человек, могут быть вопросы. К примеру, кто-то кормит ребенка грудью, а к другой родственники пришли. Да и не любая женщина захочет, чтобы ее видели посторонние после родов.

Светлана Манышева говорит, что почти в каждом роддоме в Минске есть комфортные платные палаты, где с посещениями вопросов не будет.

— В 6 клинической больнице есть возможность приходить родственникам. В 5-м роддоме, где двухместные палаты, тоже. Другие родильные дома, конечно, это будут прорабатывать, — сказала начальник отдела. — Мы стараемся, чтобы мамы чувствовали себя хорошо. У нас уже почти везде совместное пребывание мамы и ребенка. Кроме того, уже несколько лет существует ранняя выписка мамы и малыша домой. Раньше ребенка не выписывали, пока не отпадала пуповина. Теперь ставят зажимчик и отправляют домой. Если посмотреть, в мире родившую женщину выписывают на вторые сутки.

Специалист сказала, что это хорошо и для мамы, и для малыша.

— Дома женщина чувствует себя лучше, и папа рядом, и помощь оказывается, и с ребенком кто-то посидит. Ребенок меньше инфицируется. Малыш должен сталкиваться не с больничной средой, а с домашней, — подчеркивает специалист. — Рано выписывается почти 30% женщин. Для тех, кто имеет какие-то отклонения и заболевания, конечно, о ранней выписке не может быть и речи. Но если все хорошо, на третьи сутки женщина может уходить.