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БелЖД запускает дополнительный поезд из Полоцка в Минск

28.02.2018 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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С 3 марта между Полоцком и Минском будет курсировать дополнительный поезд для «расширения транспортных связей». Об этом сообщает Белорусская железная дорога.

Поезд региональных линий бизнес-класса № 749 будет отправляться из Минска в 06.60 и прибывать в Полоцк в 10.36. Обратное отправление в 15.51, прибытие в 20.10.

Состав следует с остановками на станциях Молодечно, Вилейка, Парафьянов, Крулевщизна, Подсвилье. Стоимость проезда в купе составит почти 9 рублей, плацкарт — 6,5 рубля.

«В связи с назначением поезда № 749 частично корректируется расписание отдельных поездов на данном направлении», — предупреждают транспортники. Более подробное расписание можно найти на сайте БЖД или по телефонам справочной службы.

Напомним, часть маршрутчиков прекратила работу в этом направлении из-за поправок в закон об автоперевозках.

Накануне замминистра транспорта и коммуникаций Александр Шишко пообещал, что будут приняты все меры, чтобы обеспечить пассажиров перевозками.

27 февраля из Новополоцка и Полоцка также пустили дополнительные автобусы большой и малой вместимости.

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Теги: Минск
 
 
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Стоимость проезда в купе составит почти 9 рублей, плацкарт - 6,5 рубля.

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