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БелЖД запускает дополнительный поезд из Полоцка в Минск
28.02.2018 18:33 — Новости Общества | Tut.by
С 3 марта между Полоцком и Минском будет курсировать дополнительный поезд для «расширения транспортных связей». Об этом
Поезд региональных линий бизнес-класса № 749 будет отправляться из Минска в 06.60 и прибывать в Полоцк в 10.36. Обратное отправление в 15.51, прибытие в 20.10.
Состав следует с остановками на станциях Молодечно, Вилейка, Парафьянов, Крулевщизна, Подсвилье. Стоимость проезда в купе составит почти 9 рублей, плацкарт — 6,5 рубля.
«В связи с назначением поезда № 749 частично корректируется расписание отдельных поездов на данном направлении», — предупреждают транспортники. Более подробное расписание можно найти на сайте БЖД или по телефонам справочной службы.
Напомним, часть маршрутчиков прекратила работу в этом направлении из-за поправок в закон об автоперевозках.
Накануне замминистра транспорта и коммуникаций Александр Шишко
27 февраля из Новополоцка и Полоцка также
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Стоимость проезда в купе составит почти 9 рублей, плацкарт - 6,5 рубля.
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