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Власти предлагают выбрать самую красивую участницу конкурса "Мисс торговля". Голосуйте!
28.02.2018 19:45 — Новости Общества | Tut.by
Шестого марта в Минске в пятый раз пройдет конкурс «Мисс торговля». Участвуют в мероприятии 19 девушек: как из государственных предприятий, так и от крупных частных ритейлеров. Перед конкурсом минчанам предлагают проголосовать за девушек и помочь жюри выбрать «Мисс фото».
Организатор «Мисс» — Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
Примечательно, что в этом году кроме конкурсанток из государственных универмагов участвуют и девушки из частных крупных сетей, чего раньше на конкурсе не было. Например, есть участницы из «Соседей», «Рублевского», «АЛМИ» и «Пятого элемента».
Шестого марта в зале Prime Hall девушки покажут несколько дефиле, презентуют в визитке место работы, а также представят свои творческие увлечения.
Один из этапов конкурса — фотосессия для номинации «Мисс фото». На сайте ГУПР Мингорисполкома проходит
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Голосование проходит для одного из этапов конкурса "Мисс торговля"
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