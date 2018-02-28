Шестого марта в Минске в пятый раз пройдет конкурс «Мисс торговля». Участвуют в мероприятии 19 девушек: как из государственных предприятий, так и от крупных частных ритейлеров. Перед конкурсом минчанам предлагают проголосовать за девушек и помочь жюри выбрать «Мисс фото».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Организатор «Мисс» — Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

Примечательно, что в этом году кроме конкурсанток из государственных универмагов участвуют и девушки из частных крупных сетей, чего раньше на конкурсе не было. Например, есть участницы из «Соседей», «Рублевского», «АЛМИ» и «Пятого элемента».

Шестого марта в зале Prime Hall девушки покажут несколько дефиле, презентуют в визитке место работы, а также представят свои творческие увлечения.

Один из этапов конкурса — фотосессия для номинации «Мисс фото». На сайте ГУПР Мингорисполкома проходит голосование за понравившуюся участницу. Жюри конкурса просит читателей помочь определиться с выбором лучшей девушки. Обещают, что в этой номинации будут считаться с результатами голосования.



Ирина Доморёнок. СООО «Белинтерпродукт» (сеть магазинов «Рублёвский»)

Инесса Мельгуй. ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»

Екатерина Москалевич. ОАО «ЦУМ Минск»

Алина Гордейчик. КУП «Торговый Центр Радзивилловский»



Кристина Диденко. ГП «Минский Комаровский рынок»



Валерия Руднева. ОАО «Минбакалеяторг»



Маргарита Коваленко. ОАО «Заводской райпищеторг»



Наталья Ровнейко. ЗАО «Патио» 5 элемент



Александра Пугачева. ОАО «Азарэнне»



Полина Романовская. КУПР «Минская овощная фабрика»



Екатерина Карань. ОАО «ГУМ»



Александра Воронович. СООО «Златка»



Екатерина Кураш. СООО «Либретик» (сеть магазинов «Соседи»)



Надежда Каминская. ТКУП «Универмаг Беларусь»



Вероника Климчук. ОАО «Белювелирторг»



Татьяна Дмитриева. СОАО «Коммунарка»



Анастасия Кавко. КУП «Минскхлебпром»

Виктория Рудник. ОАО «Белбакалея»

Анна Янушкова. ЗАО «Юнифуд» (сеть магазинов «Алми»)