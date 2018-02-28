Вице-премьер Казахстана Аскар Жумагалиев встретился с директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским

Во время встречи

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий 28 февраля посетила казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Аскаром Жумагалиевым, сообщили БЕЛТА в Парке высоких технологий.

В составе делегации присутствовали представители ведущих организаций, занимающихся развитием информационных технологий в Казахстане, - председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев и заместитель председателя правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" Алексей Анисимов.

Целью визита стало обсуждение вопросов сотрудничества в сфере цифровизации в ЕАЭС и обмен опытом развития ИТ-сфер Казахстана и Беларуси.

В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий делегации были представлены возможности резидентов ПВТ по разработке программного обеспечения. Сотрудники ИТ-компаний продемонстрировали продукты и технологии, которые они развивают.

В ходе заинтересованной беседы директора ПВТ Всеволода Янчевского и вице-премьера Казахстана Аскара Жумагалиева состоялся обмен мнениями о развитии информационных технологий в мире и соответствующих вызовах для экономик Беларуси и Казахстана.

В ПВТ отметили, что и Беларусь, и Казахстан предпринимают решительные шаги по развитию новейших технологий, связанных с информационными технологиями, поэтому казахстанскую сторону интересовал опыт разработки и принятия Президентом Беларуси декрета №8 "О развитии цифровой экономики". Белорусскую сторону интересовал опыт создания и работы Международного финансового центра "Астана".

Казахстанская делегация посетила также компании-резиденты ПВТ ООО "ИнКата" и ООО "Синезис", ознакомилась с их работой и обсудила перспективы реализации совместных белорусско-казахстанских проектов.-0-