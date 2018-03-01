Старые знакомые чеченцы, история ребенка в деревне и иностранцы-мерзляки - все за вчера

Доброе утро, наши любимые читатели!

Сегодня — Всемирный день комплиментов. Уж не поскупитесь-то дома и на работе! А еще наконец-то весна (ну и что, что холодная и с метелью ). Все перевернулось с ног на голову — на Северном полюсе вон аномальная жара . «Это сумасшедшая зима», — говорят климатологи, а мы пока собрали самые холодные и жаркие места планеты .





ВАЖНОЕ

В прошлом году с вынужденной неполной занятостью столкнулись почти 134 тысячи белорусов. Вот здесь разбирались , в каких отраслях и регионах чаще всего работников отправляли в отпуска за свой счет, а также сколько человек трудилось неполный рабочий день.

А еще, помните зарплатное «чудо» декабря? Все, кончились чудеса — и мы с вами резко победнели, причем все и по всей стране. Но если в целом по Беларуси падение средней зарплаты выглядит неприятным, но не пугающим, то в отдельных районах картина совсем печальная . И каждый второй белорус (включая детей) живет на сумму до 400 рублей в месяц.

Пока междугородние маршрутчики раздумывают, как им работать дальше, на самых проблемных и популярных маршрутах уже появились нелегалы. Рассказываем, как сейчас можно уехать из некоторых белорусских городов в столицу и сколько это может стоить для пассажира. Вот вам, к примеру, Бобруйск , где бастуют водители. Обсудим сегодня эту проблему в «Экономике на пальцах» — подключайтесь .

В Минске договорились об «абсолютном перемирии» на Донбассе с 5 марта. Осталось документально это подтвердить — ну и конечно сделать.

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России. Если бы не очередные выявленные случаи допинга на Олимпиаде, это бы произошло раньше.

ПОПУЛЯРНОЕ

Обязательно прочтите чудесный материал о том, как живется единственному ребенку на деревне . Сейчас в Чаше зимует 41 человек, из них всего один ребенок — Максим Шамрук. Благодаря этому мальчику в тихую деревню ежедневно в 7.15 заезжает автобус с табличкой «Школьный». На остановке в пятне света от фонаря каждое утро стоят две фигурки — Максима и его бабушки Зои Петровны. Мальчик — сирота: отец погиб семь лет назад, после смерти мамы прошло четыре года. Бабушка, дедушка, щенок Джек и деревня Чаша — это весь мир Максима.





Познакомились с парнем, который ходит налегке в -15 — и ему тепло. Бр-р-р! Гуляли с ним по морозу около часа. Поймали 20 удивленных взглядов, один сочувствующий, три испуганных. У Сергея только чуть покраснел нос — щеки остались невозмутимо белыми.

Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 42-летнего российского бизнесмена — одного из взяткодателей по громкому процессу Ошмянской таможни. «Валерий предложил ему платить, думал две недели, я был поставлен в такие условия, за 656 машин передал Валерию 158 850 долларов. Понимаю, что совершил большую ошибку в жизни, но другого выхода не было».

Посмотрели предвыборные дебаты кандидатов в президенты России. Ох, и огненные они вышли! Жириновский обозвал Собчак дурой (и не только), та облила его водой.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Пообщались с чеченскими беженцами, которые таки добрались до Польши после «перевалочного пункта» в Бресте. Смотрите, вот как устроились наши старые знакомые .





А вот вам истории белорусов, которые откладывают на вторую пенсию . Средняя-то пенсия в стране — 315 рублей, на нее нормально не проживешь. «По условиям договора, мой ежемесячный взнос — 10 долларов. После выхода на пенсию компания равными долями будет мне выплачивать премию — примерно 150 долларов в месяц. Таким образом, мои доходы будут в два раза выше — и я смогу позволять себе больше».

Обсудили предложенную Минздравом возможность для пап и остальных родственников посещать роддома. Вот что думают чиновники, а вот что — некоторые матери.

Продолжаем следить за жизнью без моста в Житковичском районе — там из-за треснувшей аварийной конструкции и разлившейся реки перебраться с одного берега на другой нельзя. Но стала ли жизнь в регионе — или, как обычно, приспособились ? Там, кстати, сегодня обещают начать строить временный деревянный мост для пешеходов .

Пообщались с иностранцами из теплых стран, которые сейчас живут в Беларуси, и узнали, как они справляются с нашими зимами . «В прошлом году, когда впервые столкнулся с морозами, неделю из общаги не выходил. В тот день я собрался на улицу, и тут в комнату влетел сосед. „Вышел на мороз, — говорит. — И у меня в носу появился лед“. Я испугался: как это? И все — сидел дома, пока не потеплело», — рассказывает, например, студент из Ирана.





А вот, знакомьтесь — 56-летний Леонид из Лиды, который пробежал 600 км в шестисуточном ультрамарафоне в Афинах и привез такое же мероприятие в Лиду. «Мая маці заўсёды казала: „Хіба ты конь, Лёня?“. Я ў сваім жыцці ва ўсіх сферах такі несуцішны. Мне трэба ўсяго і пабольш».

Вчера открылась очередная Минская международная книжная выставка-ярмарка. Каждый год издательства со всего мира презентуют свои лучшие книги. Но нужные ли? Рассмотрели и обсудили их с командой школьников . А еще в столицу привезли подлинники Сальвадора Дали — и уже с сегодняшнего дня их могут увидеть все желающие.

Все новости среды, 28 февраля

Ну и напоследок посмотрите вот эту позитивную фотоподборку — вот как меняются собаки после того, как их «усыновляют» люди. Может, и вы решитесь?..

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