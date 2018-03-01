Старые знакомые чеченцы, история ребенка в деревне и иностранцы-мерзляки - все за вчера

В прошлом году с вынужденной неполной занятостью столкнулись почти 134 тысячи белорусов. Вот здесь разбирались, в каких отраслях и регионах чаще всего работников отправляли в отпуска за свой счет, а также сколько человек трудилось неполный рабочий день.
А еще, помните зарплатное «чудо» декабря? Все, кончились чудеса — и мы с вами резко победнели, причем все и по всей стране. Но если в целом по Беларуси падение средней зарплаты выглядит неприятным, но не пугающим, то в отдельных районах картина совсем печальная. И каждый второй белорус (включая детей) живет на сумму до 400 рублей в месяц.
В Минскедоговорились об «абсолютном перемирии» на Донбассе с 5 марта. Осталось документально это подтвердить — ну и конечно сделать.
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России. Если бы не очередные выявленные случаи допинга на Олимпиаде, это бы произошло раньше.
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Обязательно прочтите чудесный материал о том, как живется единственному ребенку на деревне. Сейчас в Чаше зимует 41 человек, из них всего один ребенок — Максим Шамрук. Благодаря этому мальчику в тихую деревню ежедневно в 7.15 заезжает автобус с табличкой «Школьный». На остановке в пятне света от фонаря каждое утро стоят две фигурки — Максима и его бабушки Зои Петровны. Мальчик — сирота: отец погиб семь лет назад, после смерти мамы прошло четыре года. Бабушка, дедушка, щенок Джек и деревня Чаша — это весь мир Максима.
Познакомились с парнем, который ходит налегке в -15 — и ему тепло. Бр-р-р! Гуляли с ним по морозу около часа. Поймали 20 удивленных взглядов, один сочувствующий, три испуганных. У Сергея только чуть покраснел нос — щеки остались невозмутимо белыми.
Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 42-летнего российского бизнесмена — одного из взяткодателей по громкому процессу Ошмянской таможни. «Валерий предложил ему платить, думал две недели, я был поставлен в такие условия, за 656 машин передал Валерию 158 850 долларов. Понимаю, что совершил большую ошибку в жизни, но другого выхода не было».
А вот вам истории белорусов, которые откладывают на вторую пенсию. Средняя-то пенсия в стране — 315 рублей, на нее нормально не проживешь. «По условиям договора, мой ежемесячный взнос — 10 долларов. После выхода на пенсию компания равными долями будет мне выплачивать премию — примерно 150 долларов в месяц. Таким образом, мои доходы будут в два раза выше — и я смогу позволять себе больше».
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