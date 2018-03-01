Витебские водители обращают внимание на проблему: проезжая часть на Привокзальной площади покрылась ямами и выбоинами, которые затрудняют работу общественного транспорта.





«Как по минному полю»

Асфальтовое покрытие перед железнодорожным вокзалом заменили на тротуарную плитку при реконструкции Привокзальной площади в 2010 году. Плитку уложили и на пешеходных зонах, и на проезжей части.

Покрытие стало быстро приходить в негодность, его периодически ремонтируют на небольших участках, однако ям становится все больше.

— Мы едем здесь, как по минному полю, — рассказывает водитель городского автобуса. — Уже на память знаем, где какая ямка, но не всегда получается объехать. Пассажиры, естественно, чувствуют эту «качку», но основной удар принимает подвеска машин.







Ремонт плитки на Привокзальной площади, 2016 год

В 2016 году на въезде на Привокзальную площадь ремонтировали участок плиточного покрытия. В прошлом году в этом же месте снова перекладывали плитку, но яма вновь появилась.

«Это была плохая идея»

— Кто придумал уложить плитку там, где движется тяжелый транспорт? — удивляется другой водитель. — Ведь троллейбус даже пустой весит 12 тонн, а с пассажирами — все 18 тонн, полный автобус с «гармошкой» вообще тянет на 28 тонн. А эта плитка и пешеходов-то на тротуарах долго не выдерживает — крошится.





Водители утверждают, что неоднократно жаловались на состояние покрытия проезжей части Привокзальной площади. Но результатов нет — чтобы привести в порядок всю территорию, необходим полноценный ремонт, отдельными «латками» ям уже не обойтись, но на все это нужны приличные средства.

Пока же шоферам автобусов и троллейбусов приходится запоминать все ямки на дороге, а пассажирам покрепче держаться за поручни.