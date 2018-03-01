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"Латками" уже не обойтись, нужен ремонт. Водители жалуются на ямы на Привокзальной площади Витебска
01.03.2018 07:58 — Новости Общества | Tut.by
Витебские водители обращают внимание на проблему: проезжая часть на Привокзальной площади покрылась ямами и выбоинами, которые затрудняют работу общественного транспорта.
«Как по минному полю»
Асфальтовое покрытие перед железнодорожным вокзалом заменили на тротуарную плитку при реконструкции Привокзальной площади в 2010 году. Плитку уложили и на пешеходных зонах, и на проезжей части.
Покрытие стало быстро приходить в негодность, его периодически ремонтируют на небольших участках, однако ям становится все больше.
— Мы едем здесь, как по минному полю, — рассказывает водитель городского автобуса. — Уже на память знаем, где какая ямка, но не всегда получается объехать. Пассажиры, естественно, чувствуют эту «качку», но основной удар принимает подвеска машин.
В 2016 году на въезде на Привокзальную площадь ремонтировали участок плиточного покрытия. В прошлом году в этом же месте снова перекладывали плитку, но яма вновь появилась.
«Это была плохая идея»
— Кто придумал уложить плитку там, где движется тяжелый транспорт? — удивляется другой водитель. — Ведь троллейбус даже пустой весит 12 тонн, а с пассажирами — все 18 тонн, полный автобус с «гармошкой» вообще тянет на 28 тонн. А эта плитка и пешеходов-то на тротуарах долго не выдерживает — крошится.
Водители утверждают, что неоднократно жаловались на состояние покрытия проезжей части Привокзальной площади. Но результатов нет — чтобы привести в порядок всю территорию, необходим полноценный ремонт, отдельными «латками» ям уже не обойтись, но на все это нужны приличные средства.
Пока же шоферам автобусов и троллейбусов приходится запоминать все ямки на дороге, а пассажирам покрепче держаться за поручни.
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"Мы едем здесь, как по минному полю. Уже на память знаем, где какая ямка, но не всегда получается объехать. Пассажиры чувствуют эту "качку", но основной удар принимает...
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