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«Танец – в первую очередь порыв души, а уже после отточенные движения»
01.03.2018 — Новости Общества | Сцяг перамогі (Лиозно)
0 Когда местный виртуоз танца Александр Устинов ушёл с должности художественного руководителя ДК аг. Крынки, жители агрогородка переживали, что мероприятия останутся без зажигательных и весёлых танцевальных номеров. Их опасения развеяла молодой специалист Александра Егоренкова, которая на первом же концерте произвела впечатление яркой и творческой личности.
Александру, по специальности хореографа, распределили в Лиозненский район после четырёх лет учёбы в Витебском колледже культуры и искусств. Помимо обязанностей художественного руководителя она поёт, помогает составлять сценарии, устраивает и проводит игровые мероприятия, участвует в театральных постановках. Но в приоритете у девушки всё-таки искусство танца. Ей сразу же доверили вести три разновозрастных танцевальных коллектива: «Карапузы», «Каприз», «Крынічка». Сегодня ребята с радостью разучивают движения, а самые маленькие в благодарность приносят молодому специалисту свои рисунки. Хореограф собирает их в аккуратную стопку и хранит на столе в кабинете. Любовь к творчеству маленькой Саше привила бабушка, которая с детства гордилась внучкой и всегда просила её сплясать перед гостями. В школе А. В. Егоренкова участвовала в танцевальном кружке. Помимо этого посещала художественную школу, много занималась спортом. Даже хотела пойти учиться в школу олимпийского резерва, но вовремя пришло понимание, что это не для неё. – Поступать решила после 9 классов, – делится А. В. Егоренкова. – Только куда, не знала. Подруга, зная мои увлечения, посоветовала обратить внимание на Витебский колледж культуры и искусств. Некоторое время посещала курсы, учила позиции, с помощью педагога разучила народный танец и с ним выступила перед экзаменационной комиссией. В итоге прошла на народное отделение. В ссузе Александра кроме основной учёбы танцевала в студенческом хореографическом коллективе. Старалась развиваться в разных стилях, направлениях. На последнем курсе тренер студии, где она занималась, предложила вести занятия по хип-хопу для детей. – Очень волновалась, – рассказывает молодой специалист. – Мало того, что в то время ещё сама себя ощущала ребёнком, так ещё из-за болезни не смогла прийти в первый рабочий день. Потом, когда раззнакомились с ребятами, поняла, как же это интересно и весело. Чтобы преподавать уличные танцы, мне пришлось перелопатить много видео-учебников в интернете, ведь в колледже в основном изучала народное направление. После того, как запаслась большим количеством информации, движений, придумала свои «фишки», вдруг осознала, что этот стиль нравится намного больше, чем фольклорный. Девушка родом из Полоцкого района, но так как до последнего надеялась совмещать работу в студии с отработкой, то искала место поближе к Витебску. Крынки показались самым удачным выбором. Небольшой творческий коллектив радушно принял нового работника, и Александра быстро влилась в культурно-просветительскую жизнь агрогородка. О витебской студии в связи с нехваткой времени пришлось забыть. Сейчас она ставит детям народные, эстрадные танцы. Её группы набирают популярность как у подростков, так и у младших ребят. – Когда предложила исполнять хип-хоп с элементами джаз-фанка, кружковцы отнеслись к идее недоверчиво, – дополняет девушка. – А потом на празднике деревни выступили почти как профессионалы. Чем чаще дети танцуют на сцене, тем больше их затем приходит записываться. Зову присоединяться к нам всех. Чем больше народу, тем веселее.
С ребятами общаюсь без лишней строгости. Ведь танец – это в первую очередь порыв души, а уже после отточенные движения. С малышами вообще занимаемся в уютной игровой атмосфере. Я им ставлю танцы по мотивам мультфильмов. Например, как-то раз это был танец из анимационного сериала «Фиксики». Последний раз коллектив Александры Егоренковой выступал на Масленицу в горпосёлке, где его по достоинству оценили гости праздника. Также талантливому хореографу предложили работать на полставки в ДК аг. Новое Село. – Мне повезло со вторым местом работы: здесь позволяют реализовать себя творчески, поддерживают инициативы, идеи, – откровенничает Александра. – Например, в планах нашего Дома культуры открыть фитнес-клуб, где я стану тренером. Благо знаний, приобретённых в колледже, для этого достаточно. Так что в будущем местные смогут не только культурно отдохнуть, но и привести свою фигуру в форму. Вероника РЕДЬКО.
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Когда местный виртуоз танца Александр Устинов ушёл с должности художественного руководителя ДК аг. Крынки, жители агрогородка переживали, что мероприятия...
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