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Прогнозные показатели в области содействия занятости населения утверждены в Беларуси

01.03.2018 11:12 — Новости Общества | news.21.by  
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Прогнозные показатели в области содействия занятости населения утверждены в БеларусиSputnik со ссылкой на пресс-службу Совета министров республики сообщает о том, что власти страны определили, какой уровень безработицы должен быть в Беларуси. Так, в целом уровень зарегистрированной безработицы должен быть не выше 1 %. Как уточнили в ведомстве, документ определяет прогнозные показатели занятости населения, а также количество трудоустроенных на вновь созданные рабочие места, уровень зарегистрированной безработицы, удельный вес трудоустроенных граждан, которые обратились в органы по труду, и иных факторов.

Что касается областей, то для Витебской области максимальное значение допускается - 1, 3%, в Брестской и Гомельской  - 1,2 %, в Гродненской и Могилевской - 1,1%,  в Минской области - 1%. Столичные власти должны довести показатель до уровня - 0,5 %.Стоит отметить, что по последним данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в прошлом году уровень зарегистрированной безработицы составил лишь - 0,5% от трудоспособного населения.

В настоящий момент численность зарегистрированных безработных составляет - 23,8 тыс. человек, приводит данные Минтруда. Напомним, что обновленный декрет президента № 3 "О содействии занятости" предусматривает создание новых рабочих мест и ориентацию граждан страны на занятость. Местные власти планируют способствовать трудоустройству белорусов. Граждан, которые будут признаны "тунеядцами", ждет повышение тарифов на коммунальные услуги - до уровня возмещения затрат в 100%. 

 
 
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Власти страны определили, какой уровень безработицы должен быть в Беларуси

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