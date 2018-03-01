Россияне посчитали Минск и Брест лучшими городами в СНГ для поездки на большие выходные в марте

Минск и Брест вошли в топ самых популярных городов СНГ для путешествий на мартовские выходные у россиян. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц и апартаментов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В России, как и в Беларуси, будет четыре праздничных выходных дня подряд с 8 по 11 марта 2018 года. В список самых популярных у российских туристов в эти дни городов вошли Минск, Астана, Баку, Ереван и Брест.

По данным сервиса, в Минске туристы бронируют жилье для праздничного отдыха в марте в среднем на 2,5 ночи и платят в переводе около 104 рублей в сутки. Самое недорогое проживание в городах первой пятерки в Бресте. Оно обойдется в переводе в сумму около 70 рублей в сутки.