В Витебске построят мусоросортировочный завод: с выбором площадки согласны не все

В Витебске не утихают споры вокруг того, где строить мусоросортировочный завод . Против его появления рядом с городом выступают жители окраинного микрорайона Билево и пригородного поселка Тулово. Руководство же считает, что объект нужно строить возле действующего полигона отходов. «Зялёны партал» выслушал две точки зрения — и представителей органов власти, и общественности.





Жители Билево и Тулово на общественном обсуждении проекта в 2017 году выступили за перенос будущего завода на другое место. По их мнению, он должен находиться не возле действующего полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), а в районе деревень Косачи и Копти. В облисполком направили петицию с 60 подписями.

Горожан волнует и то, что в обустройство участка возле Косачей и Коптей вложили деньги: еще в 2014 году здесь появились асфальтированная дорога и линия электропередач. Власти тогда обещали, что в самое ближайшее время тут построят завод.

Прояснить вопросы, связанные со спорным проектом, «Зялёны партал» попросил экспертов.

Откуда появилась идея строить завод возле Косачей и Коптей?

Татьяна Хохлова, заместитель директора по технической политике «УКС города Витебска», пояснила:

— В 2012 году наше предприятие стало заказчиком по проектированию и строительству полигона твердых коммунальных отходов возле деревень Косачи и Копти. Завод логично приблизить к месту перспективного полигона. Но после подготовки предпроектной документации место строительства перенесли на площадку возле действующего полигона.

Для этого есть несколько причин. Главная из них — строительство нового полигона ТКО возле деревень Косачи-Копти отложили. В 2015 году специалисты разработали только архитектурный проект и рабочий проект на пусковой комплекс в виде одной технологической карты. Но оказалось, что вначале будущий полигон нужно разминировать: в войну здесь шли бои за освобождение Витебска. На этой территории не раз находили взрывоопасные предметы.

Специалисты также решили, что не исчерпаны возможности действующего полигона ТКО. К выводу о том, что строить завод на значительном расстоянии от него нет смысла, пришли и европейские консультанты. По их мнению, такой объект будет работать в убыток и потребует бюджетных дотаций.

По словам Татьяны Хохловой, площадка под перспективный полигон Косачи — Копти находится в границах развития субъектов СЭЗ «Витебск», подъездную дорогу и трансформаторную подстанцию для них и строили.

Почему действующий полигон не только не закрыли, но и планируют строить там завод?

В 2016 году правительство приняло Концепцию создания мощностей по производству альтернативного топлива (RDF-топлива) из твердых коммунальных отходов и его использования. Отходы после сортировки мусора станут сырьем для производства RDF-топлива на заводах в Кричеве и Красносельске.

— После принятия Концепции специалисты рассмотрели несколько вариантов размещения мусоросортировочного завода, — продолжает Татьяна Хохлова. — И приняли оптимальное решение — строить его на площадке возле действующего полигона. С этим согласна и экологическая экспертиза.

Линия сортировки займет площадь 3 га и сможет перерабатывать 100 тысяч тонн мусора в год. Здесь же разместят и линию по переработке пластмассы в гранулы методом плавления. Это позволит постепенно уменьшить мусорную кучу практически в черте города и снизить число пожаров, которые случаются здесь летом.

Против чего протестуют жители Билево и Тулово?

Общественная активистка Татьяна Северинец отмечает: инициативная группа, отстаивающая интересы жителей Билево и Тулово — районов, находящихся рядом с полигоном, не против строительства завода. Горожане согласны, что завод городу нужен. Но разместить его надо на площадке Косачи — Копти, в которую уже вложили деньги. А действующий полигон, по мнению активистки, необходимо все-таки закрыть:

— Технологию там соблюдают. Чередуют слои земли и мусора, потом все это утрамбовывают тракторы. Есть на полигоне шведская станция, которая качает газ. Но все равно это небезопасно для людей. Там случаются и пожары, и разные выбросы, выделяется метан. А если ветер дует с полигона, людям нечем дышать.

Еще один повод для беспокойства горожан: на заводе запланирована не только сортировка, но и переработка отходов. Люди задаются вопросом: так каким же будет это предприятие — мусоросортировочным или мусороперерабатывающим?

Кто поручится, что экспертиза точная?

— Мусоросортировочный завод — объект государственной экологической экспертизы, — пояснила Марина Галич, начальник отдела областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. — Эти работы проводит Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов. То, что объект прошел экспертизу, говорит о соблюдении этих критериев. И причин сомневаться в том, что результаты экспертизы не соответствуют действительности, нет.